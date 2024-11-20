友善環境 創造卓越／善用數位工具 掌握碳流資訊

經濟日報／ 張嘉宏、彭俞軒（資誠永續發展服務公司執行董事、經理）

企業在面對淨零相關規範之課題時，首要任務為碳相關數據收集與管理，未來每間企業可能因法規與客戶的要求，皆需要進行盤查、對外揭露與申報碳排數據，加上企業每年營運、產品項目皆可能變動。

在這樣多變的因素下，企業監測與管理溫室氣體排放量變化與外部自然環境影響，需要以科技管理數據，才能即時反應溫室氣體排放源熱點、減量成效，進而降低風險發生機率與相關決策的營運成本，因此建議應盡快將碳數據化為「碳帳本」進行管理。

實務上，溫室氣體範疇三排放量通常占企業總體排放量的65%至95%，其活動數據蒐集範圍廣且數據量龐大，運用人工執行往往太過於冗長且無效率，更重要的是容易出錯。

建議企業可以與外部顧問合作打造碳追蹤管理數位工具，從整體考量組織型碳盤查、產品碳足跡以及價值鏈（上游採購、下游客戶、運輸）之法規與市場需求，梳理清晰的數據收集與管理流程，以更自動化的方式掌握「碳」流，進而達到數據為導向之管理決策。

除了運用數位工具高效掌握碳流資訊之外，企業也需導入內部碳定價完善減碳制度。

各國透過總量與碳交易、碳稅或碳費機制來抑制碳排放量正蓬勃發展，俗稱產品碳關稅的歐盟CBAM（Carbon Border Adjustment Mechanism）也已從2023年10月起開始試行，可以宣告碳有價化時代已來臨，未來每排一噸碳都可能會被收到費用。

另一方面，台灣也於今年8月成立碳權交易所，未來碳權的買賣與流通將會更加方便，企業透過國際認可之方法減碳可取得減量額度，進而於平台上賣出獲取收益，而也可以在實質減量已達標的狀況下，取得較具成本效益之碳權以抵減剩餘排放量，提早達成淨零排放。

企業如何用一套方法將上述碳成本風險與碳資產進行有效控管，我們建議可評估導入內部碳定價制度。

企業參考歷史減排成本或市場碳價格，在內部清楚公告一噸碳排放之價格，然後再依各事業／廠區／單位實際排放量乘以所公告之碳價計算所應繳納之碳費，於內部收取這些排碳的費用後，成立碳基金（Carbon Fund），以作為低碳投資與購買碳權使用。

透過此方式，除了讓實際排碳單位有碳成本壓力，使其改變行為加速減排外，有了資金的支持，則可以執行不同項目的減量方案，藉此帶動正向循環，讓公司資產邁向低碳化，並達成預設減量之目標。

減碳 碳排放

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