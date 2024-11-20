ESG最前線／科技助攻 提高碳盤查效率

隨著全球對氣候變遷的關注加劇，各國紛紛設立碳中和目標，企業和組織的碳盤查工作成為減碳行動的重要基礎。然而，碳盤查涉及數據收集、分析與報告等多個層面，傳統人工流程面臨諸多障礙。近年來，數位科技的進步提供了全新的解決方案，讓碳盤查工作得以更高效且精準地完成。

以下簡述碳盤查工作面臨的主要挑戰，以及數位科技如何協助克服這些困難。

一、數據來源分散：碳盤查需要匯總企業內部及外部多種數據來源，包括能源消耗、廢棄物處理、物流運輸、供應鏈排放等。這些數據往往來自不同部門或合作夥伴，格式和準確性不一，導致數據整合困難，增加了計算碳排放的複雜性。

數位科技中的物聯網（IoT）和大數據分析技術，能協助企業自動化收集各類能源使用與排放數據。例如，智慧電表可實時記錄能源使用數據，並透過物聯網傳輸至中央數據庫，減少人工作業的錯誤風險。大數據平台則可將來自不同來源的數據清理、轉換並整合，提供一致且可靠的數據基礎。

二、報告格式多樣：全球各地有多種碳盤查標準和報告要求，例如溫室氣體盤查議定書（GHG Protocol）、ISO 14064、以及碳揭露計劃（CDP）。不同標準對數據的分類、計算方法和呈現方式有不同的要求，企業常需投入大量人力調整數據格式以滿足各方需求。

數位工具如碳管理軟體（Carbon Management Software）能內建多種碳盤查標準，協助企業自動生成符合特定標準的報告。例如，這些軟體可根據輸入數據自動計算範疇一（直接排放）、範疇二（間接排放）及範疇三（其他間接排放）碳排放量，並生成可直接提交的報告，減少繁瑣的手動處理。

三、跨部門協作不易：碳盤查通常需要整合來自不同部門的數據，如財務、營運、生產及供應鏈管理等部門。然而，部門間缺乏一致的溝通管道和協作平台，往往導致數據傳遞延遲甚至遺漏。此外，不同部門對碳盤查的優先級和技術認知可能不一致，進一步增加協作難度。

數位協作平台如企業資源規劃系統（ERP）或專為碳管理設計的雲端平台，能提供統一的數據共享和溝通管道，提升部門間的協作效率。例如，財務部門可直接查看能源使用數據以進行成本分析，而生產部門則可基於碳排放數據優化生產流程。此外，平台的即時通知功能可提醒相關部門按時提交數據，避免流程延誤。

隨著數位技術的持續進步，碳盤查工作將變得更加簡化和精準，為企業邁向永續發展提供堅固的基礎。