連鎖效應／創新 企業前進的驅動力

近距離觀察台灣服務業發展協會舉辦的創新獎，已經第九年了，看到企業的創新有三個特徵。

首先是與時俱進，隨著社會關注企業永續的投入，綠色、環保、ESG都成為創新的主題；其次是全員行動，企業沒有創新部門，但創新無所不在，每一個部門都可以發起行動，並非研發部的專利，也沒有商品路徑圖可依循。

而企業創新最重要的一個特徵，就是故事呈現（Storytelling)，創新背後的故事，決定了創新的成敗，如果沒有核心目的，用理想去對治痛點，那就會陷入為創新而創新的窘境。

「台灣服務創新獎」由台灣服務業發展協會理事長姜長安先生，帶領理監事團隊擔下評審團重任，每一家報名企業必然走訪，記錄鮮活的創意與巧思，並在評審討論會中，給予參賽企業最大的支持。

「評審過程中就是最好的學習。」姜理事長指出，他舉例：外送平台大者恆大，好像沒有創新的空間了？但活躍在內湖科學園區的搭伙，卻能結合LBS（Location Based Service）應用，虛實融合，提供駐地跨餐廳訂餐一次購足、整合送達的服務，大幅提升外送訂餐的體驗，因此聯購公司得到業態創新獎的肯定。

第九屆台灣服務創新獎為鼓勵二代創新，特設傳承菁英獎，得獎名單中有60年老字號唯豐肉鬆，傳統工藝與創新製程如何結合？二代接班後，用科技改良製程，不僅保留傳統風味，還提升產品的營養價值更臻健康。為了滿足不同消費者的需求，唯豐肉鬆開發低鹽、低脂、無添加劑等系列產品，應用在地食材，支持在地農牧，整合網路平台與社群媒體，成功吸引年輕消費者喜愛。

而在AI應用特別獎十家得獎企業中，老字號與新銳相互輝映，老字號有林百貨、Focus、億進寢具等，新銳則有愛吠的狗、富足康、PB撇步等。其中，撇步整合Google 與Line，開發門市引流的數位工具，使客戶簡單上手，提供訂位、訂餐、會員服務，並可單選和合併使用，降低商家多介面、多供應商的困擾。

創新在商品、服務、店格、行銷，更在業態，必須與時俱進、全員行動，發揮創新背後故事的感動力，讓創新成為企業前進的驅動力，而創新更須「借鑒」，頒獎典禮的展示交流，也一年比一年熱絡，交織出更多的資源網絡，儼然形成「創新整合圈」。

智慧無所不在、創新無往不利，由台灣服務創新獎點亮的星光，已然蔚成星河，服務業亟需創新，實現永續之約。