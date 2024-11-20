智慧經營／商業發展研究院副院長張皇珍 要做同仁的優勢教練

身為國家財經智庫商業發展研究院副院長的張皇珍，過去在公職體系歷練超過30年，曾經擔任台中市環保局長、台南市環保局長、雲林縣副縣長，談及現在帶領年輕高學歷菁英團隊的秘訣，她說，過去在公部門的管理風格比較像是領導者角色，現在則已經轉變為「教練式的指導」。

何謂「教練式的指導」？張皇珍說，就像舉重教練，不用真的幫他舉重，而是提醒他體重不對、姿勢需要調整，或者應該是哪邊要用力，以及該補強什麼，必須邏輯清楚的幫他找出達成計畫目標所需要具備的能力。

指點方向 見樹又見林

張皇珍提到，依據她多年管理者的經驗發現，有些人執行工作任務時雖然在細節處裡上很用心，但整體來看卻邏輯思維不通，那就很可能出現見樹不見林的情形；而有些人的問題則是他的大方向很棒，但是細節處理卻狀況百出，這則是見林不見樹，「但我希望同仁們見樹又見林」。

而工作量大、事務繁雜的張皇珍又是如何做好時間管理，並與同仁溝通無阻？張皇珍指出，她一天五至六個會議很稀鬆平常，但她重視效率，同仁都知道來跟她開會必須事先做好準備，不是來問她問題，而是必須大家一起討論出最好的模式，她的角色則是給同仁方向，告訴他們怎麼執行會比較順利。

此外，張皇珍也不浪費中午時間，她會請同仁吃飯，大家輕鬆聊，除了可以進一步了解其喜好、近況，最主要也是表達關心，「我和同仁從家中的寵物，到哪裡旅遊、燙頭髮都可以聊」。

張皇珍強調，每一位同仁的特質都不同，她更重視且在意他們「有沒有盡心盡力發揮自己所長，貢獻給團隊」。張皇珍說，有些人的能力有八分，但他卻只做五分，這就是不夠用心；而在職場中、團隊裡，也會有些人資質並不高，或許能力只有六分，但是他很努力衝到七分，因為很認真學習，更顯難得。

張皇珍還聊到，每年年終她和每位同仁都會有將近30分鐘的會談，她多半會問同仁三個問題，一是今年你覺得最滿意的事、二是離你的目標還差幾哩路、三是明年你想要怎麼做可以達到你的目標。

精進自修 激發新潛能

為什麼會特別這麼做呢？張皇珍說，她經常跟同仁分享，名片上若只有商研院研究員那多沒意思，還可以更好，尤其是有自己專精的領域，她希望能夠激發每位同仁的潛能，例如是成為企業商業模式顧問，或是ESG輔導專家，又或者是國際市場拓銷專家，她也總是提醒同仁，一定要為自己設定目標，「我就是扮演推手的角色，幫助同仁把他推到那個地方去」。

關於領導管理，張皇珍指出，蘋果創辦人賈伯斯是她最欣賞的典範。張皇珍說，賈伯斯不是學電腦工程出身，也不會做設計，但他就是讓大家發揮所長，並且組合起來，成就現在的蘋果王國，並改變人類使用手機的習慣。

此外，賈伯斯鼓勵員工做任何天馬行空的創意發想，也深深影響張皇珍近年來的管理風格，她經常鼓勵同仁「日日有點子、周周有創意、月月有成果」，如此累積下來，一年至少累積12大項過去沒嘗試過的突破。

張皇珍分享，她最近正在進修蓋洛普的「優勢教練」課程，學習怎麼當一個COACH，以更精進自己的經營管理能力。她特別提到，管理階層目前最迫切必須學習的是如何面對不同世代的同仁，因為現在連「α世代（指出生於2010年之後）」都出來了，如何透過管理和領導，讓不同世代、不同領域專長同仁的優勢和潛能有更大更好的發揮，是她現在的責任和工作重點。

張皇珍表示，工作時的她會讓自己完全專注在事情的處理，但工作之餘的身心靈平衡，也必須靠自己修煉，她練習氣功已經三年半，認為氣功可以讓自己沈澱冷靜，現在也每天盡可能撥出半小時做一點有利自己健康的鍛鍊。

「高鐵隨手拍」利用手機隨手拍下美好畫面的習慣，去欣賞觸動人心的事物，也是屬於張皇珍自己的健康心法。她喜愛觀察一年四季雲彩和田園的變化，即便是陰天，她也可以拍下讓心情「亮」起來的瞬間，有時候是飛機起飛，也曾經是三個稻草人，可愛純樸的太保高鐵維修站也曾入鏡，「若你不去發掘，可能就一直停留在陰天」。而這些瞬間、一剎那的溫暖或感動，張皇珍也總是樂於透過line分享給好友們，並在最後附上祝福「日日是好日。Have a nice day。」