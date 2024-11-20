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新豐鄉年漲幅突破三成、漲贏新竹市區 專家：兩大原因推升房價飆漲

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄資料顯示，近一年新竹縣市各行政區成屋價格中，新豐鄉年漲幅高達32.1%，從2023年每坪成交均價約20.9萬元上漲到今年的每坪27.6萬元。記者黃羿馨／攝影
據實價登錄資料顯示，近一年新竹縣市各行政區成屋價格中，新豐鄉年漲幅高達32.1%，從2023年每坪成交均價約20.9萬元上漲到今年的每坪27.6萬元。記者黃羿馨／攝影

據實價登錄資料顯示，近一年新竹縣市各行政區成屋價格中，新豐鄉年漲幅高達32.1%，從2023年每坪成交均價約20.9萬元上漲到今年的每坪27.6萬元。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，隨著新竹縣市精華區的開發日益飽和，區域房價屢創新高，許多建商和購屋民眾紛紛把目光轉移到相對外圍的區塊，進而帶動區域房市交易量能持續升溫。

而新竹新豐鄉的房價漲幅超過蛋黃區，莊思敏指出，首先，隨著竹科周遭可供大面積開發的素地資源日益稀缺，土地取得成本持續上升，許多建商不得不到相對外圍的區域購地推案，以此降低開發成本。

其次，莊思敏分析，目前關埔重劃區、竹北高鐵特區等精華地段的預售案每坪開價普遍都在6、7字頭上下，部分建案甚至每坪上看9字頭，儘管竹科新貴收入可觀，但面對如此高昂的房價，購房壓力依然相當沉重，因此很多首購族和年輕工程師都會選擇到蛋白區置產，用通勤時間換取能夠負擔的房價。

此外，莊思敏表示，由於這些蛋白區、蛋殼區建商投入開發起步較晚，房價基期相對較低，房價只要稍微上漲，就會呈現出明顯的變動幅度。

中信房屋新竹關埔加盟店店長蘇世杰表示，在竹科買盤外溢下，新竹的外圍區域，如新豐、湖口等地，房市熱度也在不斷升溫，以往這些地區的開發以透天厝為主，不過最近幾年大樓、華廈憑藉低總價、社區管理完善等優勢，逐漸成為市場上的新寵。

蘇世杰指出，以新豐鄉為例，目前區域內新建大樓、華廈的每坪成交均價已站穩3字頭，屋齡20年以內中古屋的房價也能達到每坪2字頭的行情，以區內指名度最高的明新重劃區來說，目前該區域內二、三房含車位的大樓華廈成交總價大概會落在1,000-1,500萬元左右，房價與前幾年相比確實漲勢驚人，但與新竹其他精華區相比，新豐的房價依然具有相當的競爭力和吸引力。

據實價登錄資料顯示，近一年新竹縣市各行政區成屋價格中，新豐鄉年漲幅高達32.1%，從2023年每坪成交均價約20.9萬元上漲到今年的每坪27.6萬元。中信房屋提供
據實價登錄資料顯示，近一年新竹縣市各行政區成屋價格中，新豐鄉年漲幅高達32.1%，從2023年每坪成交均價約20.9萬元上漲到今年的每坪27.6萬元。中信房屋提供

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