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完成momo物流最後一哩路！董事長蔡明忠看電商競爭這樣說
台灣電商產業競爭激烈，物流成為競爭重點。本土最大電商富邦媒體（8454）斥資逾30億元建造「南區儲配運輸物流中心」（SDC）20日正式啟用，董事長蔡明忠率主管親赴南部主持開幕典禮。
面對統一（1216）加入電商競爭，他預言統一入主Yahoo電商、網路家庭，兩家「遲早會整合」，他指出，台灣電商占零售業滲透率連南韓一半都不到，成長空間仍大，需要產業一起努力。
近期台灣電商業競爭激烈，包括傳統產業統一積極搶食電商大餅，投資約1億美元（約新台幣32億元）與Yahoo台灣合資成立電商公司取得Yahoo電商事業，又投資約20億元入股網路家庭（8044）、將取得三成股權成為最大股東。
針對外商如Coupang酷澎、蝦皮購物的競爭，蔡明忠說，台灣有區域性的競爭者，也不乏本土競爭對手。他觀察，統一連續投資Yahoo電商、網路家庭，遲早會整合。
即使面對競爭，他指出，台灣整體電商占零售業比重目前僅12%，相較南韓電商滲透率超過30%，「台灣離人家的一半都不到，這個產業要靠大家一起努力」，認為成長空間還很大。
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