北市中山、中正、大安跨區工作近40萬人 這區最幸福多數居民就地工作

據電信資料顯示，北市的大安、中山與中正等三區，平日白天活動約42萬人，但夜間停留人數不到30萬人，各區日夜間活動人數差距約12~13萬人，三區晚上比白天共少近40萬人，反映出工作在台北市、居住在大台北的通勤行為。

相較之下，桃園市中壢區的跨區通勤就少許多，日夜間停留人數僅差距1.3萬人，反映中壢工作機會多，加上房價親民，民眾可在當地就近居住。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，從電信資料可看出人口移動狀況，台北市日間活動人口逾四分之一來自新北市，反映出北市工作機會多，但礙於居住代價等條件，許多民眾透過大眾運輸系統快速往來雙北市。

曾敬德指出，板橋、三重、中和、新莊、永和與蘆洲，是晚上人口比白天更多的區域，其中又以板橋57.2萬人最多，日夜間活動人口差距約10.8萬人，顯示捷運通車後，交通便利性與房價價差、改變了民眾工作、居住分布，也增加雙北市通勤族的人數。

據電信資料顯示，北北桃平日日間活動人數最多的是新北市板橋區的46.4萬人，不過夜間停留人數卻達57.2萬人，顯示板橋有更多人是工作在台北，但晚上回到板橋居住；除了板橋外，北市大安、中山與中正等三區，各區日夜間活動人數差距約12~13萬人，總計三區白天活動比夜間停留人數就多了將近40萬人，同步反映出「工作在台北市、居住在大台北」的通勤行為。

曾敬德表示，台北市白天活動人數比夜間多出許多，中山區日夜活動人口差距達13.4萬人，大安區則是白天比晚上多出12.7萬人，主因台北市中心高房價，居住成本太高，另外區域市場房屋供給量有限所致。