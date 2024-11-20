中鋼獲「全球企業永續獎」及「ESG永續發展領航獎」
中鋼（2002）20日獲TAISE 2024「台灣企業永續獎」、「全球企業永續獎」，及BSI「ESG永續發展領航獎」等9項獎項。
台灣永續能源研究基金會(TAISE)20日舉辦2024第七屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮，中鋼在各個永續面向展現卓越佳績，榮獲台灣企業永續獎「氣候領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「高齡友善領袖獎」等7項單項績效獎，另將ESG成果完整呈現在企業永續報告書內，獲得全球企業永續獎「永續報告獎銀級」，由執行副總鄭際昭接受外交部次長陳立國頒獎。
中鋼對應多項國際 ISO 標準驗證，均衡落實永續發展目標，今年11月19日獲英國標準協會BSI公司頒發「ESG永續發展領航獎」殊榮，並由生產副總周文賢接受環境部長彭啓明頒獎。
中鋼近日接連獲得國內外機構頒發永續面向9項大獎，顯現ESG推展工作績效斐然，深獲國內外各界評審肯定，將持續在生產製程、精緻鋼品、綠能減碳、環境保護及公司治理等面向努力。
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