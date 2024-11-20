昇恆昌發表永續報告書 疫後首間獲國際認證旅遊零售商

昇恆昌19日舉辦「2024年昇恆昌永續發展面對面ESG報告書授證暨永續旅遊零售研討會」，以自主發表2022-2023年永續報告書並取得認證的授證儀式揭開序幕，研討會更邀請到產業鏈利害關係人，以「永續旅遊零售」為主題，深入探討如何在全球高度競爭的旅遊零售產業中，共同推動產業的永續價值鏈。

昇恆昌指出，作為台灣首家通過GRI準則認證的百貨零售商，今年昇恆昌再度以國際通用的GRI準則，發表新版企業永續報告書，並由國際第三方公正單位「Bureau Veritas Certification（Taiwan）台灣衛理國際品保驗證股份有限公司」查證。

昇恆昌為落實企業重視 ESG永續之決心及影響力，自主編制及發表企業永續報告書。昇恆昌免稅商店早於2014年就成為台灣首家通過永續績效報告查證之百貨零售業者，更成為全球第一家通過認證之免稅商店。

昇恆昌指出，持續以更高的規格與最新的準則，落實企業社會責任，今年首度以國際通用之「永續性報導準則（GRI 準則）」，委託「Bureau Veritas Certification（Taiwan）台灣衛理國際品保驗證股份有限公司」依循 AA1000AS v3 Type 1 標準，完成新版「永續報告書」之查證。

此次舉辦兩場永續研討會，分別是綠色零售與永續餐旅研討會，活動中邀請到桃園國際機場公司董事長楊偉甫、台灣觀光協會會長簡余晏，以及36間合作夥伴一同參與。

其中，與昇恆昌合作多年、面膜產品暢銷國際的提提研創辦人李昆霖分享綠色零售趨勢的核心精神，他表示，「要同時學會製造，銷售跟永續，才能跟世界合作。」

此外，多家合作夥伴也分享從生產源頭、包裝到銷售，讓消費者有感於責任生產與責任消費協同的重要性。永續餐旅研討會中，除了邀請雄獅旅遊總經理黃信川分享低碳慢遊，昇恆昌也與合作單位探討食安的加強，並以推動在地食材，強調責任消費，實際在機場國門以在地美食行銷台灣。

自2023年起推行「EVERRICH 1%」計畫，倡導「以1%的時間、1%的經營、超過1%的影響力」落實ESG。截至2024年10月份，昇恆昌同仁舉辦的志工活動高達543場，全年志工總時數超過48,192小時，體現「全員志工文化」。在1%的經營面，昇恆昌推動不拿購物袋就贈送會員點數的活動、推動無紙化交易、獲經濟部及環境部雙料綠色採購獎項；更自主完成南崁物流中心的碳盤查作業，並獲得國際第三方單位BSI（英國標準協會）的查證肯定，彰顯昇恆昌在減碳與環保領域的堅定承諾。

為號召更多企業交流、響應ESG精神，發揮1%影響力，昇恆昌連續兩年舉辦合作廠商大會，匯集百人一同宣示以行動響應ESG。同時舉辦「EVERRICH 1% 永續行動展」中展示昇恆昌通過ESG行動，帶領產業往永續邁進。2024年獲頒臺灣企業永續行動獎，肯定昇恆昌將承諾具體落實於SDG12責任消費與生產、13氣候行動、14保育海洋生態、17多元夥伴關係。昇恆昌也致力於為員工創造優質工作環境與完善福利體系，因此今年也榮獲HR Asia頒發的「亞洲最佳企業雇主品牌獎」。

桃園國際機場董事長楊偉甫除了感謝昇恆昌讓機場國門更亮麗以外，桃園機場公司扮演場域ESG整合角色，而昇恆昌作為台灣旅遊免稅產業的ESG領頭羊，一直是機場聯盟的學習對象，期待未來可以持續一起為綠色國門目標努力。

昇恆昌總經理江建廷表示，昇恆昌作為全球旅遊零售與免稅業的ESG先行者，感謝一直有眾多夥伴長期的支持，承諾將永續發展的理念深植企業運營，持續創造「1%」的永續複利效果，串起永續價值鏈，用實際行動創造更美好的未來。

江建廷表示，未來昇恆昌將持續以國際最高規格為標準，積極推動企業社會責任與永續發展，秉持以「誠信」為本，透過「專業」服務與科技「創新」，並以具體的「公益」行動，與全球業界夥伴共同攜手，持續深化永續發展。另，EVERRICH 1% 永續行動展於2024年11月18日至2025年1月1日在昇恆昌內湖旗艦店5樓展開，歡迎民眾蒞臨觀展、一同響應ESG。