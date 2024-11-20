快訊

北分署公務員之死 同事揭謝宜容好大喜功…迎合政院AI政策釀悲劇

卓揆下令！疾管署急改口：「土皇帝」霸凌案 調查結果一周內出爐

台鐵區間車遲未開…驚見司機臉色發紫猝死 健檢僅一紅字

台達電攜手11供應鏈夥伴 年底前減碳2094.5噸

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）子公司台達能源股份有限公司20日宣布，呼應政府政策積極引領產業鏈減碳，台達能源在經濟部產業發展署「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助專案」中，運用政府核發低碳化專案最高補助金額3,000萬元，協助11家台達供應鏈夥伴節能減碳，並整合再生電力交易經驗及自行研發的綠電轉供匹配技術，進一步提供綠電規劃及採購方案，致力降低供應鏈夥伴外購電力等能源使用的間接碳排放。

與2023年度相較，預計今年底前達到總減碳量2,094.5噸、整體減碳比率約7%的目標，相當於16座大安森林公園一年的二氧化碳吸存量。台達能源亦受全國工業總會特別邀請，作為「以大帶小專案」示範觀摩對象，在低碳化成果廠商觀摩研討會中，向數十位企業代表分享低碳轉型策略做法。

台達能源總經理暨台達台灣區業務總經理張立業表示，台達電秉持「環保 節能 愛地球」的經營使命，積極以實際行動邁向淨零排放目標，透過台達能源的資源整合，在「以大帶小專案」中扮演領頭羊的角色，結合11家志同道合的供應鏈夥伴，共同參與此項低碳及智慧化升級轉型計畫。經過近一年的協同合作，預計可達到年底前總減碳量達2,094.5噸的目標，台達能源也持續協助夥伴們以更科學、經濟的方式取得再生電力。台達能源將繼續努力為產業鏈的綠色轉型及永續發展做出貢獻。

響應「以大帶小專案」，台達能源邀請包括新盛力科技（4931）、捷拓科技、大毅科技（2478）、杰成企業、興勤電子（2428）、越峯電子材料（8121）、永寬化學、和勤精機（1586）、璦司柏電子、凱毅工業和宏知東等11家台達供應商提出低碳化專案申請，獲得經濟部核發新台幣3,000萬元全額補助。

台達能源運用超過96%的補助經費於供應鏈夥伴進行設備替換、製程改善以及建置節能低碳作業監控系統，導入包括台達的DeltaGrid®碳排管理平台及VTScada能源管理系統等方案；亦以再生電力交易經驗及自行研發的綠電轉供匹配技術，進一步提供綠電規劃及採購方案，讓供應鏈夥伴降低其範疇二的間接能源碳排放，具體落實此專案計畫帶動產業低碳轉型的精神。

台達電 減碳 綠電 達能

延伸閱讀

碳費要來了！施耐德電機宣布在台啟動「永續顧問服務」

核電民調支持已有6、7成 郭智輝：「多數就是共識」核廢處理可參考美國

經濟部：新設及擴建工廠線路設置費將調升45% 綠電轉直供費率微升

台達電、奇鋐 四檔聚光

相關新聞

立委質疑華航購機計劃 謝世謙強調「沒有政治力介入」

美國總統當選人川普即將入主白宮，先前他就從提過要向台灣收取保護費，而在選舉結果出爐後也傳出中華航空（2610）將採購20...

推動減碳排 環境部長彭啓明提出最新三大政策

環境部長彭啓明今日在出席金融總會率金融業同業公會簽署「金融業環境宣言」記者會致辭時明確提出三大政策方向，其中他指出，繼課...

健保署預告健保藥價政策四利多 製藥族群明年元月受惠

衛福部中央健康保險署20日宣布，為確保我國健保用藥供應穩定，增加供應韌性，20日正式預告修正全民健康保險兩大相關子法部份...

全台最貴飯店現身日月潭！漢來日月行館每晚均價3.2萬

瞄準追求高端精緻體驗的全球旅客，國揚集團宣布，斥資15億元改裝的日月潭「漢來日月行館」正式登場。這是國揚集團漢來飯店事業...

幫老公企業點燈遭批公器私用 台北101董座賈永婕這樣說

台北101董事長賈永婕曬恩愛，感謝老公王兆杰贊助台北101大樓點燈，但點燈內容包含「德杰集團 永婕同心」，被民眾質疑公器...

高房價效應！前三季雙北等房族再攀升 新北近8,000人、北市破6,000人

據內政部最新資料顯示，今年前三季國內贈與、繼承移轉棟數各達4.52萬棟、5.7萬棟，各寫下歷年同期新高、次高紀錄，呈現年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。