台達電攜手11供應鏈夥伴 年底前減碳2094.5噸

台達電（2308）子公司台達能源股份有限公司20日宣布，呼應政府政策積極引領產業鏈減碳，台達能源在經濟部產業發展署「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助專案」中，運用政府核發低碳化專案最高補助金額3,000萬元，協助11家台達供應鏈夥伴節能減碳，並整合再生電力交易經驗及自行研發的綠電轉供匹配技術，進一步提供綠電規劃及採購方案，致力降低供應鏈夥伴外購電力等能源使用的間接碳排放。

與2023年度相較，預計今年底前達到總減碳量2,094.5噸、整體減碳比率約7%的目標，相當於16座大安森林公園一年的二氧化碳吸存量。台達能源亦受全國工業總會特別邀請，作為「以大帶小專案」示範觀摩對象，在低碳化成果廠商觀摩研討會中，向數十位企業代表分享低碳轉型策略做法。

台達能源總經理暨台達台灣區業務總經理張立業表示，台達電秉持「環保 節能 愛地球」的經營使命，積極以實際行動邁向淨零排放目標，透過台達能源的資源整合，在「以大帶小專案」中扮演領頭羊的角色，結合11家志同道合的供應鏈夥伴，共同參與此項低碳及智慧化升級轉型計畫。經過近一年的協同合作，預計可達到年底前總減碳量達2,094.5噸的目標，台達能源也持續協助夥伴們以更科學、經濟的方式取得再生電力。台達能源將繼續努力為產業鏈的綠色轉型及永續發展做出貢獻。

響應「以大帶小專案」，台達能源邀請包括新盛力科技（4931）、捷拓科技、大毅科技（2478）、杰成企業、興勤電子（2428）、越峯電子材料（8121）、永寬化學、和勤精機（1586）、璦司柏電子、凱毅工業和宏知東等11家台達供應商提出低碳化專案申請，獲得經濟部核發新台幣3,000萬元全額補助。

台達能源運用超過96%的補助經費於供應鏈夥伴進行設備替換、製程改善以及建置節能低碳作業監控系統，導入包括台達的DeltaGrid®碳排管理平台及VTScada能源管理系統等方案；亦以再生電力交易經驗及自行研發的綠電轉供匹配技術，進一步提供綠電規劃及採購方案，讓供應鏈夥伴降低其範疇二的間接能源碳排放，具體落實此專案計畫帶動產業低碳轉型的精神。