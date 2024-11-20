中鋼榮獲TAISE 2024台灣企業永續獎、全球企業永續獎等九項大獎

財團法人台灣永續能源研究基金會(TAISE)20日假台北圓山大飯店舉辦2024第七屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮，中鋼在各個永續面向展現卓越佳績，榮獲台灣企業永續獎「氣候領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「高齡友善領袖獎」等7項單項績效獎，另將ESG成果完整呈現在企業永續報告書內，亦獲得全球企業永續獎「永續報告獎銀級」，由鄭際昭執行副總經理接受外交部陳立國次長頒獎。

中鋼對應多項國際 ISO 標準驗證，均衡落實永續發展目標，今年11月19日也獲英國標準協會BSI公司頒發「ESG永續發展領航獎」殊榮，並由生產部門周文賢副總經理接受環境部彭啓明部長頒獎。中鋼近日接連獲得國內外機構頒發永續面向9項大獎，顯現ESG推展工作績效斐然，深獲國內外各界評審肯定，將持續在生產製程、精緻鋼品、綠能減碳、環境保護及公司治理等面向努力不懈。

面對2050碳中和嚴峻挑戰，中鋼完成短、中、長程減碳方案及碳中和路徑規劃，並採系統性及組織性方式推動減碳，包括增加製程廢熱回收、提升能源使用效率、汰換老舊設備、導入AI技術、減少能耗等項目。中鋼於2011年至2023年總計完成1,877件減碳專案，累積減碳量達273萬噸CO₂/年，約為中鋼基準(2018)年溫室氣體排放量12%。此外，中鋼除了內部訂定「溫室氣體減量獎勵要點」，鼓勵全體同仁積極投入減碳行動，去(2023)年也成立碳管理輔導團，協助下游客戶建立碳盤查能力、診斷排碳熱點與量身建議減碳方案，目前共完成32家業者輔導，累計創造每年1,175萬度節電潛力及6,003公噸減碳潛力。

中鋼多年來勵行節水管理及回收水再利用，廠內製程用水回收率高達98.5%，今年每日再生水的使用量提升至7.02萬噸，占每日補充用水量59%，強化中鋼用水韌性，更增加台灣自來水公司調度民生用水的空間。另外，中鋼汽電共生系統產製的蒸汽，以及氧氣工場產出之各項工業氣體，長期以來透過互通有無機制，供應高雄臨海工業區內的14家業者，去年中鋼銷售蒸汽132萬噸，減碳31.8萬公噸。此外，中鋼廠內的鋼化聯產先導工場於今年完成碳資源合成化學品的高值化串製程技術驗證，並發展節能技術以降低能耗成本，持續朝建置示範產線目標推進。

因應近年來AI興起浪潮，中鋼在原有良好的資訊化、自動化及線上化基礎，深化物聯網、巨量資料、AI等先進數位科技應用，使生產製程「自動化」系統提升至「智慧化」層次，近年來共完成325個AI專案，創造年效益接近新台幣16億元。其中，中鋼過往長久面臨的加熱爐溫控難題，透過內部專案團隊努力，利用各種感測器與計算模型成功開發「胚溫虛擬量測技術」、「數位智慧溫控技術」及「爐況監測診斷技術」三大技術，並建置「熱軋工場加熱爐數位智慧溫控系統」，應用於中鋼集團16座加熱爐，每年可減少燃耗約1.45億百萬卡，相當於年減碳約3.1萬公噸，一年節省成本約新台幣1.54億元。

中鋼表示，企業之本在人才，員工不但是公司重要的資源，更是推動永續發展的基石。中鋼致力打造安全、健康與發揮員工長才的工作環境，持續精進「選、用、育、留」之人力資源管理制度，提供同仁優於法規天數的假別，如婚假、產檢假、產假、陪產檢及陪產假等，並於今年實施提高持股信託獎勵金提撥率。中鋼也視退休人員為大家庭成員之一，設置專責單位關心退休同仁生活，協助安排定期健康檢查及鼓勵投入公益活動；另外，中鋼更成立退休人才庫，截至去年底共有739位退休同仁加入，成為公司技術支援與經驗傳承的強力後盾，統計至今實際回聘退休人才超過500人次，涵蓋煉鐵、煉鋼、機電維護等多個領域。