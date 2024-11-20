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大同看好「表後儲能」3大潛在客戶 鎖定科技業綠電商機

經濟日報／ 記者楊絡懸／宜蘭即時報導
大同總經理沈柏延看好高用電產業「表後儲能」發展空間及商機。記者楊絡懸／攝影
大同總經理沈柏延看好高用電產業「表後儲能」發展空間及商機。記者楊絡懸／攝影

大同（2371）總經理沈柏延20日表示，看好高用電產業「表後儲能」發展空間及商機，預期將是大同智能未來的主力業務，尤其24小時不斷電需求領域如醫療、食品製造、電子廠等產業，皆是表後儲能系統的潛在客戶。

大同公司旗下新能源事業大同智能承接台電宜蘭縣冬山鄉超高壓變電所增設60MW儲能系統案，20日舉辦啟用典禮，並已正式上線。冬山儲能導入全台首座周期性功率調變功能（FPPM），提供量測系統慣量所需的電能，並擴充增加增強型動態調頻（E-dreg）功能，將有助電網穩定供電。

沈柏延受訪時指出，表後儲能正值發展起步階段，在台電實施尖、離峰工業用電價差持續擴大，加上間歇性再生能源如太陽光電、離岸風電的發展之下，未來電價勢必上漲，因此，不論是商業或工業用電，都必須考量透過尖、離峰的電費價差。

「表後儲能可以適當解決價差的問題。」沈柏延說，當企業自行建立一組表後儲能，就可以利用離峰時段在儲能系統上充電、在尖峰時段放出電力供產線利用，如此一來就能做出更有效的電力運用，且平衡電價的支出。

他也舉例，食品大廠義美集團也採用儲能系統來連結食品產線的製冰系統，分別在電力高峰、離峰時採納不同的電力來源，未來不論電價如何上漲，都將能減少用電成本。

至於表後儲能系統的發展，沈柏延指出，如果企業決定要做，難度也不高，甚至可見愈來愈普遍，「這技術已經很成熟了！」儲能系統的特色就是在斷電後的幾毫秒之間快速轉換、銜接內部電網，確保產業不會受到電網短路的影響。

展望未來，沈柏延強調，儲能以穩定電力系統供應為主，目前大同智能擁有逾300MW的光電案場，售電業務以太陽能為主。他也期盼，當科技產業ESG需求提升，將有利於大同相關收益提升，「希望愈來愈多半導體業向我們買綠電，價格也比較好。」

觀察大同今年10月營收35.3億元，月減10%，年增0.9%，為近6年同期次高；累計今年前10個月營收391.4億元，年減幅度收斂至0.42%。

值得注意的是，大同電力事業群成長力道強勁，累計今年前10個月營收年增逾30%，預期在國內儲能案場陸續開出，加上海外綠能案場規模，將挹注利基商品等重電事業表現。

大同智能承接台電宜蘭縣冬山鄉超高壓變電所增設60MW儲能系統案正式啟用。記者楊絡懸／攝影
大同智能承接台電宜蘭縣冬山鄉超高壓變電所增設60MW儲能系統案正式啟用。記者楊絡懸／攝影

大同 太陽光電 營收 電價

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