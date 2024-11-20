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台中首購天堂房價飆！大里、烏日區三年房價漲三成 這區最猛激增五成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
圖為台中房市示意圖記者宋健生／攝影
圖為台中房市示意圖記者宋健生／攝影

南台中「屯區」四大行政區，近年來在各大重劃區加持之下，房價走勢驚人；據實價登錄資料，除較偏山區之霧峰區之外，包含大里、太平以及烏日區房價，近年來區域房價約有三到五成漲幅。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，屯區四大行政區過去為台中市蛋白區域，惟近年來在高鐵站設立，以及南台中新興重劃區相繼設立，帶動區域房市前景，讓屯區房價漲勢驚人。

根據實價資料，屯區四大行政區中，以太平區今年截至10月為止，平均每坪成交價達30.2萬元最高，對比2020年房價，該區漲勢達52.5%，漲幅居四大行政區之首。

賴志昶分析，太平區位置鄰近東區、北屯區，不僅能汲取到台中市舊市區機能，區段又有新光特區等房市熱區吸引建商進駐，同時在北屯區區域房價外溢之下，致使太平區中古房價每坪成交價站穩3字頭。

另觀察實價，烏日區今年平均成交行情達每坪成交價30.1萬元，位居屯區四大行政區亞軍，且房價與2020年相比漲勢也達29.7%。

住商不動產中區執行協理賴萬指出，烏日區主要房價漲勢集中於高鐵特區，該區域在高鐵與台鐵雙鐵機能加持之下，近期又有不少品牌建商進駐，並有不少賣場即將在此興建，讓區域基本行情每坪成交價已站穩4字頭。

惟烏日舊市區較少新案進駐，商圈房價相對親民，致使整體行政區走勢較為受限。

賴志昶指出，南台中的屯區各行政區，區域房價相對市區親民，本身就有太平新光特區、烏日高鐵特區、大里二期重劃區等早期開發之老牌重劃區議題，近年來各區域又受市區房價外溢影響，磁吸買不進市區的首購、年輕族群移入所致。

賴志昶表示，在剛性需求推升市場買氣之下，吸引不少品牌建商進駐太平、烏日、大里等區，加上整體區段未來性足夠，在房價日益高漲的台中市區之中，可謂另一處「首購天堂」之一。

南台中「屯區」四大行政區，近年來在各大重劃區加持之下，房價走勢驚人；據實價登錄資料，除較偏山區之霧峰區之外，包含大里、太平以及烏日區房價，近年來區域房價約有三到五成漲幅。大家房屋提供
南台中「屯區」四大行政區，近年來在各大重劃區加持之下，房價走勢驚人；據實價登錄資料，除較偏山區之霧峰區之外，包含大里、太平以及烏日區房價，近年來區域房價約有三到五成漲幅。大家房屋提供

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