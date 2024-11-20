宇隆法說會／打入 AI 伺服器供應鏈 快接頭訂單明年有望大量供應

汽車零組件宇隆（2233）積極多角化經營，已經打入AI伺服器供應鏈，明年快接頭訂單有望開始大量供應，成為推升營收、獲利成長新動能，在全球浪潮下的產業都不會缺席，汽車零組件本業也穩健成長，對2025年抱持樂觀看法。法人推估營收、獲利最少較今年出現兩位數成長。

宇隆今天召開法說會，總經理蔡銘東指出，明年宇隆AI伺服器快接頭客戶需求可望攀升，2025年貢獻將放大；另外，宇隆生產自有品牌TUF ONE行星減速器將切入人形機器人關鍵零件諧波式減速機，在全球關注的兩大產業上持續取得商機。

公司今年前三季繳出亮眼成績，業績持續創新高，2024年第3季合併營收9.64億元，年增率7%、營業毛利率為37.86%，較去年同期增加1.53個百分點，稅後純益 1.87億元，年增率20%，每股盈餘達3.11元，創單季歷史新高。

宇隆前三季合併營收達27.69億元，年增率12%，連續兩季締造歷史新猷；前三季稅後純益為5.18億元，年增率33%，每股盈餘達8.6元，也是創下歷史新高。

宇隆產品多角化，蔡銘東進一步分析，行星減速機自有品牌TUF One近年積極參與國際大展將產品推向全球，「上海中國國際進口博覽會」TUF One亦成功吸引買家目光，預計在2025年開始增量出貨，已著手開發諧波減速機、RV減速機等，不會在AI浪潮缺席；醫療器材方面，宇隆台灣廠積極建置醫療生產線，未來可望提高醫療營收占比；E-Bike、氫燃料電池等多樣新產品在2025年將陸續為公司營收再添動能。

今年前三季宇隆的產品銷售分布方面，汽車產品占比70％，自行車及其他產品占比14％，工業應用類產品占比6％，醫療類產品占比9％。營收銷售結構來看，2023年車用恢復到正常水準，今年前三季維持在7成，仍是宇隆營收主力；其中，氫燃料電池應用零件已在中國大陸正式供貨，並與歐洲客戶開發氫燃料電池零組件，產能也逐步開出。