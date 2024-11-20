為地球永續把關 中鼎集團出席COP29

中鼎集團（CTCI）面對全球氣候變遷挑戰，自許為「地球永續的把關者」，繼去年永續長何麗嫺代表集團參與COP28聯合國氣候變遷大會（Conference of the Parties），今年再度攜手中鼎教育基金會（CTCI EF）參與在亞塞拜然首都巴庫舉行的COP29。

本屆COP29聚焦新的氣候金融集體量化目標（NCQG）、損失與損害基金運作機制、混合式金融、全球盤點後續行動、全球能源轉型路徑與機會、檢討化石燃料補貼政策，以及通過《巴黎協定》第6.4條促進全球碳市場完整性等。中鼎以工程專業積極回應COP29重要議題，如：今年成功取得台灣首例「碳封存場地面設施統包工程案」，透過碳捕捉與封存技術（CCS）落實減碳承諾；同時承攬全台公共工程首座大規模產水的「新竹海水淡化廠興建及操作維護案」，以新興水源開發，解決全球缺水議題。

中鼎以工程本業致力永續，並積極帶動供應鏈夥伴實踐淨零轉型，成立「供應商淨零聯盟」，獲得242家供應商響應。此外，中鼎也是台灣工程服務業首家通過科學基礎減碳目標倡議（SBTi）的企業，以友善環境的「綠色工程」帶動產業價值鏈促進淨零轉型，落實《巴黎協定》1.5°C升溫控制目標。

中鼎在永續發展的表現，獲標普全球（S&P Global）2024年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2024）全球前1%肯定，並連續9年蟬聯道瓊永續指數（DJSI）新興市場成份股，近年更穩居全球營建工程業最高分。中鼎教育基金會長期推動永續與環境教育，為台灣第11個獲聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）認可的NGO觀察員。