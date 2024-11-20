富邦MOMO斥資30億 南台灣最大倉儲物流中心曝光

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）今天舉辦「南區儲配運輸物流中心開幕典禮 」，由富邦媒體科技董事長蔡明忠親自南下主持，這座南部最大的大型物流中心自有營運興建案，總投資金額逾30億元，可容納340萬件以上庫存量，每日吞吐量達16萬件，不但為當地創造500個就業機會，也共同建構南台灣的電商生態共榮圈。

momo南區儲配運輸物流中心導入成熟自動化設備，包括「碼頭管理系統」增進動線順暢與物流效率，「棧板式自動倉儲系統」具高密度儲存特性，可存放約15,000個棧板儲位數，同時兼具高速 入庫及出貨作業;針對高周轉率商品，提供快速儲存及分揀功能的「穿梭式貨架存取系統」提高作業效率，另外還有「AGV自動導航搬運車」、「機器手臂」、「省力輔助機器」，配合大數據運算「自動包裝機」以及搭配「電子標籤系統」、「自動分揀機」、「出貨輸送帶」等設備 ，以提升整體倉儲之作業效率。

富邦媒體科技表示，為強化物流的最後一哩路，因應南區儲配運輸物流中心成立，未來將可擴大速達配送服務範疇，範圍涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，不但達到降低運輸里程產生耗能，持續減少碳排放， 讓南台灣消費者擁有更便捷的網購體驗。