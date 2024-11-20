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富邦MOMO斥資30億 南台灣最大倉儲物流中心曝光

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
位於台南新市的「momo南區儲配運輸物流中心 」總投資金額逾30億元，可容納340萬件以上庫存量，每日吞吐量達16萬件，為當地創造500個就業機會。記者劉學聖／攝影
位於台南新市的「momo南區儲配運輸物流中心 」總投資金額逾30億元，可容納340萬件以上庫存量，每日吞吐量達16萬件，為當地創造500個就業機會。記者劉學聖／攝影

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）今天舉辦「南區儲配運輸物流中心開幕典禮 」，由富邦媒體科技董事長蔡明忠親自南下主持，這座南部最大的大型物流中心自有營運興建案，總投資金額逾30億元，可容納340萬件以上庫存量，每日吞吐量達16萬件，不但為當地創造500個就業機會，也共同建構南台灣的電商生態共榮圈。

momo南區儲配運輸物流中心導入成熟自動化設備，包括「碼頭管理系統」增進動線順暢與物流效率，「棧板式自動倉儲系統」具高密度儲存特性，可存放約15,000個棧板儲位數，同時兼具高速 入庫及出貨作業;針對高周轉率商品，提供快速儲存及分揀功能的「穿梭式貨架存取系統」提高作業效率，另外還有「AGV自動導航搬運車」、「機器手臂」、「省力輔助機器」，配合大數據運算「自動包裝機」以及搭配「電子標籤系統」、「自動分揀機」、「出貨輸送帶」等設備 ，以提升整體倉儲之作業效率。

富邦媒體科技表示，為強化物流的最後一哩路，因應南區儲配運輸物流中心成立，未來將可擴大速達配送服務範疇，範圍涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，不但達到降低運輸里程產生耗能，持續減少碳排放， 讓南台灣消費者擁有更便捷的網購體驗。

富邦媒體科技董事長蔡明忠今天南下主持「南區儲配運輸物流中心開幕典禮 」。記者劉學聖／攝影
富邦媒體科技董事長蔡明忠今天南下主持「南區儲配運輸物流中心開幕典禮 」。記者劉學聖／攝影
富邦媒體科技董事長蔡明忠今天南下主持「南區儲配運輸物流中心開幕典禮 」。記者劉學聖／攝影
富邦媒體科技董事長蔡明忠今天南下主持「南區儲配運輸物流中心開幕典禮 」。記者劉學聖／攝影
位於台南新市的「momo南區儲配運輸物流中心 」總投資金額逾30億元，內部先進的倉儲設備曝光。記者劉學聖／攝影
位於台南新市的「momo南區儲配運輸物流中心 」總投資金額逾30億元，內部先進的倉儲設備曝光。記者劉學聖／攝影
位於台南新市的「momo南區儲配運輸物流中心 」總投資金額逾30億元，內部先進的倉儲設備曝光。記者劉學聖／攝影
位於台南新市的「momo南區儲配運輸物流中心 」總投資金額逾30億元，內部先進的倉儲設備曝光。記者劉學聖／攝影
位於台南新市的「momo南區儲配運輸物流中心 」總投資金額逾30億元，內部先進的倉儲設備曝光。記者劉學聖／攝影
位於台南新市的「momo南區儲配運輸物流中心 」總投資金額逾30億元，內部先進的倉儲設備曝光。記者劉學聖／攝影
富邦媒體科技總經理谷元宏。記者劉學聖／攝影
富邦媒體科技總經理谷元宏。記者劉學聖／攝影
位於台南新市的「momo南區儲配運輸物流中心 」總投資金額逾30億元，內部先進的倉儲設備曝光。記者劉學聖／攝影
位於台南新市的「momo南區儲配運輸物流中心 」總投資金額逾30億元，內部先進的倉儲設備曝光。記者劉學聖／攝影
位於台南新市的「momo南區儲配運輸物流中心 」總投資金額逾30億元，今天舉辦「南區儲配運輸物流中心開幕典禮 」。記者劉學聖／攝影
位於台南新市的「momo南區儲配運輸物流中心 」總投資金額逾30億元，今天舉辦「南區儲配運輸物流中心開幕典禮 」。記者劉學聖／攝影

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