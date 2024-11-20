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momo 富邦媒投資逾30億元 南區儲配運輸物流中心啟用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）20日宣布南區儲配運輸物流中心正式啟動。富邦媒體科技董事長蔡明忠宣布，momo服務再進化。南區物流中心年出貨量估逾5000萬件，在當地創造預計超過500個工作機會。

富邦媒指出，配合國家政策，積極布建南區BOO大型物流中心自有營運興建案，總投資金額逾30億元，總樓板面積約24,500坪，樓層規劃為地下一層樓及地上六層樓，可容納340萬件以上庫存量，每日吞吐量達16萬件。

momo重視永續發展與環保議題，「南區儲配運輸物流中心」依自動化物流中心建置，導入綠建築概念，在屋頂設置逾3000坪的太陽能板、安裝地道風系統冷卻空氣、建立雨水循環系統防治水汙染、外牆使用節能材料建造，以及廠區內以LED燈照明為主；此外，momo持續推動綠色包材，包括降低紙箱磅數、引入回收循環包裝，在物流採購車輛方面，使用符合法規的環保能源車輛及三輪電動車等，預估每年能減少903噸二氧化碳排放量，致力落實永續經營並攜手供應鏈夥伴共創共好。

momo南區儲配運輸物流中心導入成熟自動化設備，包括「碼頭管理系統」增進動線順暢與物流之效率；「棧板式自動倉儲系統」具高密度儲存特性，可存放約15,000個棧板儲位數，同時兼具高速入庫及出貨作業；針對高周轉率商品，提供快速儲存及分揀功能的「穿梭式貨架存取系統」提高作業效率；此外，廠區更搭配「AGV自動導航搬運車」、「機器手臂」、「省力輔助機器」；配合大數據運算「自動包裝機」；以及搭配「電子標籤系統」、「自動分揀機」、「出貨輸送帶」等設備，以提升整體倉儲之作業效率。

為強化物流的最後一哩路， momo積極在全台布建倉儲，此次因應南區儲配運輸物流中心成立，擴大速達配送服務範疇，範圍涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，讓南台灣消費者擁有更便捷的網購體驗。「南區儲配運輸物流中心」將強化南北訂單量均分之效果，大幅縮短消費者等待時間，同時也可減少商品轉運點所延伸的配送成本，達到降低運輸里程產生之耗能，持續減少碳排放，增強momo各地配送效益，提高南部消費者對momo的服務滿意度。

momo 富邦媒

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