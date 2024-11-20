立委質疑華航購機計劃 謝世謙強調「沒有政治力介入」

美國總統當選人川普即將入主白宮，先前他就從提過要向台灣收取保護費，而在選舉結果出爐後也傳出中華航空（2610）將採購20架客機，也外界解讀為變相繳交補護費。對此，華航董事長謝世謙強調，購機計畫無政治力介入，都是請國外團隊跟顧問公司來評鑑，哪些機型適合比較重要。

立法院交通委員會今日邀請交通部長陳世凱就「如何強化遭遇顯著危害天氣現象飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」進行專題報告，並備質詢。

會中國民黨立委黃健豪提出，今年全球最佳航空公司排名上長榮（2603）與星宇都有進步，華航則是退步，這個排名在業界也具有一定的指標意義，對於華航退步是否有檢討。

謝世謙坦言，有關SKYTRAX的評鑑，華航目前並未加入，這是他們自己的幫華航評鑑的，但現在華航的產品尚未完全有一致性，確實在部分機型上的內裝相對比較差一點，這部分等到未來老舊機隊全部汰除後，等到產品有了一致性後，再來參加SKYTRAX的評鑑。

黃健豪也提到，華航要把機隊換成波音，但波音近年的爭議也相對較大，且在飛行員訓練上，波音與空巴系統又是全然不同，未來華航要使用波音與空巴的比例各自會是多少，還是是政治力介入所以一定要採購波音。謝野強調「沒有政治力介入」，在購機的時候，都會請國外的顧問公司幫忙評鑑與評估，整個製造商的飛機嚴格來說都是好飛機，至於哪些機型比較適合華航。目前華航空巴的比例是比波音多，但一般來說都會是各半比例，對於購買新飛機的評估都是有經過審慎評估的。

另外，黃健豪也關心台中國際機場的運量跟航班，似乎與原本設定的目標有所出入，台中目前的航班多樣性也不夠多，未來要怎麼提升台中國際機場的運量。

對此，民航局長何淑萍表示，由於台中飛韓國仁川的部分大多是外籍航空也都是以包機為主，因此飛韓國時間就會比較晚，後續台中機場將會有沖繩航線，原本是包機的台中-仁川將會轉為定期航班，今年確實恢復到疫情前的77%，希望明年台中機場的運量可以恢復到疫情前的85%到90%。