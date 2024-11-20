無貸款！華固天鑄中樓層轉手賺1812萬 女富豪2.6億接手

今年最熱銷摩天豪宅，又有兩筆交易。「西華富邦」7月中樓層戶以3.6億元交易，每坪245萬元，賣方持有9年轉手增值546萬元，另一戶交易為次頂樓戶，總價3.69億元、每坪250萬元，兩戶都由自然人無貸款入手。

另外，天母樓高38層的摩天豪宅「華固天鑄」，8月交易中低樓層戶，總價2.6億，賣方持有6年轉手增值1812萬元，平均每年賺了300多萬，賣方為法人，買方為女性富豪。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「西華富邦」高低樓價差大，最高交易2015年39樓的291.9萬，低樓層單價140萬內可以入手，以今年平均單價250萬來看，幾乎每坪價差就達100萬元，單戶價差可達1~2億。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計2024年至今，台北30樓以上摩天豪宅交易共有25筆，「西華富邦」就包辦13筆，為今年最熱銷豪宅，總銷高達41億元。

其次是「One Park Taipei元利信義聯勤」6筆，總銷24億元；其他摩天豪宅還有像是「華固天鑄」、「和平大苑」、「琢白」等，這些摩天豪宅有近7成的單價都站上200萬俱樂部。

張旭嵐分析，豪宅高樓層有居高臨下景觀，隱密性和尊榮感，通常頂樓價格最高，也常為建商保留戶；低樓層搶的是豪宅門票，雖然景觀受限，但享有社區設施和服務，相對來說，中樓層相對實惠，也優先銷售一空。

第一建經研究中心副理張菱育指出，豪宅市場常見全現金交易，免受貸款限制，加速交屋時程，也增添隱密性，而在目前限貸令的限制下，現金交易變數少，也被賣方視為優質買方，因此較具議價空間，因此不只豪宅市場，在一般住宅市場現金交易者比例也將會逐漸增加。