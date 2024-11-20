momo南台灣最大倉儲啟用 年出貨逾5000萬件

電商業者momo富邦媒南區儲配運輸物流中心今天啟用，總投資金額逾新台幣30億元，建造南台灣最大倉儲，每年出貨量逾5000萬件，預估將創造超過500個工作機會。

富邦媒董事長蔡明忠出席南區儲配運輸物流中心開幕典禮受訪表示，台灣電商市場競爭激烈，蝦皮和酷澎等平台都是區域性的競爭者，本土也有競爭者，像統一入主PChome和Yahoo，外界認為遲早有一天他們也會整合。

蔡明忠強調，台灣電商在零售市場的比重仍然很低，約為12%，遠低於韓國的30%以上，「我們離人家的一半都還不到」，整個產業需要共同努力來提升。

富邦媒說明，南區儲配運輸物流中心成立後，可擴大速達配送服務，範圍涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，將強化南北訂單量均分效果，大幅縮短消費者等待時間，同時也可減少商品轉運點所延伸的配送成本，降低運輸里程產生的耗能，持續減少碳排放。

momo南區物流中心總樓板面積約2萬4500坪，樓層規劃為地下1層樓及地上6層樓，可容納340萬件以上庫存量，每日吞吐量達16萬件，並導入綠建築概念，在屋頂設置逾3000坪的太陽能板、安裝地道風系統冷卻空氣。

南區物流中心也導入成熟自動化設備，搭配電子標籤系統、自動分揀機、出貨輸送帶等設備，以提升整體倉儲作業效率。

富邦媒預估，南區儲配運輸物流中心將創造物流專業人員、數據分析人員、資訊研發人員、倉儲系統應用人員、勞安衛相關等逾500個就業機會。