快訊

日職／古林睿煬與火腿達簽約共識 有望簽下複數年約

香港47人案的國安法重判後，黎智英今出庭應訊辯解

又見職場霸凌？疾管署爆有土皇帝組長 羅一鈞回應了

momo南台灣最大倉儲啟用 年出貨逾5000萬件

中央社／ 台南20日電

電商業者momo富邦媒南區儲配運輸物流中心今天啟用，總投資金額逾新台幣30億元，建造南台灣最大倉儲，每年出貨量逾5000萬件，預估將創造超過500個工作機會。

富邦媒董事長蔡明忠出席南區儲配運輸物流中心開幕典禮受訪表示，台灣電商市場競爭激烈，蝦皮和酷澎等平台都是區域性的競爭者，本土也有競爭者，像統一入主PChome和Yahoo，外界認為遲早有一天他們也會整合。

蔡明忠強調，台灣電商在零售市場的比重仍然很低，約為12%，遠低於韓國的30%以上，「我們離人家的一半都還不到」，整個產業需要共同努力來提升。

富邦媒說明，南區儲配運輸物流中心成立後，可擴大速達配送服務，範圍涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，將強化南北訂單量均分效果，大幅縮短消費者等待時間，同時也可減少商品轉運點所延伸的配送成本，降低運輸里程產生的耗能，持續減少碳排放。

momo南區物流中心總樓板面積約2萬4500坪，樓層規劃為地下1層樓及地上6層樓，可容納340萬件以上庫存量，每日吞吐量達16萬件，並導入綠建築概念，在屋頂設置逾3000坪的太陽能板、安裝地道風系統冷卻空氣。

南區物流中心也導入成熟自動化設備，搭配電子標籤系統、自動分揀機、出貨輸送帶等設備，以提升整體倉儲作業效率。

富邦媒預估，南區儲配運輸物流中心將創造物流專業人員、數據分析人員、資訊研發人員、倉儲系統應用人員、勞安衛相關等逾500個就業機會。

富邦媒 蔡明忠 電商

延伸閱讀

陽明交大凝聚校友力量 推動南台灣全新科技產業生態系

鴻海獲高捷Y15聯開案 斥資159億建南台灣旗艦總部

獲頒法學名譽法學博士 蔡明忠感謝張忠謀和林百里情義相挺一坐2小時

台大校慶眾星雲集 蔡明忠獲頒發名譽法學博士

相關新聞

立委質疑華航購機計劃 謝世謙強調「沒有政治力介入」

美國總統當選人川普即將入主白宮，先前他就從提過要向台灣收取保護費，而在選舉結果出爐後也傳出中華航空（2610）將採購20...

健保署預告健保藥價政策四利多 製藥族群明年元月受惠

衛福部中央健康保險署20日宣布，為確保我國健保用藥供應穩定，增加供應韌性，20日正式預告修正全民健康保險兩大相關子法部份...

全台最貴飯店現身日月潭！漢來日月行館每晚均價3.2萬

瞄準追求高端精緻體驗的全球旅客，國揚集團宣布，斥資15億元改裝的日月潭「漢來日月行館」正式登場。這是國揚集團漢來飯店事業...

幫老公企業點燈遭批公器私用 台北101董座賈永婕這樣說

台北101董事長賈永婕曬恩愛，感謝老公王兆杰贊助台北101大樓點燈，但點燈內容包含「德杰集團 永婕同心」，被民眾質疑公器...

高房價效應！前三季雙北等房族再攀升 新北近8,000人、北市破6,000人

據內政部最新資料顯示，今年前三季國內贈與、繼承移轉棟數各達4.52萬棟、5.7萬棟，各寫下歷年同期新高、次高紀錄，呈現年...

永豐餘百年慶 秉持全循環理念與地球共生共榮

永豐餘投控今天舉行永豐餘百年慶，永豐餘學院院長何壽川細數企業百年的變革歷程，感謝父親獨到的眼光，從醣類的發展與循環開始，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。