漢神百貨周年慶21日開跑 1天衝1億業績 掀起消費熱潮
高雄百貨翹楚漢神百貨周年慶21日開跑，預定12月25日結束，30天的檔期設定29.5億元目標，平均1天要衝1億元業績，由於優惠拚很大，祭出周周送10萬元禮券活動，掀起一股消費熱潮。
漢神百貨總經理南野雄介是百貨界強人，年年帶領漢神百貨與漢神巨蛋二家大型零售賣場創造高績效，業績蒸蒸日上，天天收現金，百貨事業成為國揚集團金雞母。
今年漢神百貨周年慶21日強勢登場，以「Golden Star狂歡派對」為主題，延續漢神百貨頂級精品形象，持續提供頂級購物體驗。
漢神百貨是南臺灣精品殿堂，集結CHANEL、HERMÈS、LOUIS VUITTON、DIOR、Cartier、TIFFANY、BVLGARI、GUCCI、PRADA等國際品牌，打造奢華精品旗艦，讓消費者感受與巴黎、米蘭同步的流行脈動，同時也不停歇拓展精品版圖的腳歩，
漢神百貨表示，今年在周年慶期間引進多家精品快閃店，113/11/16(六)~114/1/19(日)南部獨家、源自法國的義大利精品品牌MONCLER，從1952年創立至今，主要以滑雪用的羽絨衣著稱，其外套受到許多名人喜愛。
今年周年慶除了各式購物優惠外，特別祭出「週週抽10萬元禮券」活動，總共要送出50萬元的禮券，給消費者最實質的購物回饋。
漢神百貨指出，以打造最齊全的精品購物殿堂為主軸，今年周年慶強打獨家品牌、明星商品及優惠活動，有信心可以在30天檔期達成29.5億元目標業績，平均1天約1億元進帳，掀起南台灣消費熱潮。
在消費者最期待的漢神會員禮方面，今年特別獲得法國國家博物館聯合會的授權，以印象派最具代表的荷蘭籍畫家梵谷的曠世鉅作「隆河上的星夜」為主題，推出全台獨家的「星夜閃耀會員禮」，包括時尚麻布托特包、悠閒小地毯及不鏽鋼真空彈蓋瓶三檔，都是兼具時尚與藝術的商品級贈品，預期將造成一陣兌換熱潮。
此外，今年還特別於耶誕節前夕，推出兩款BodyShop的精選禮盒，以市價31折起的優惠價格，提供給會員作為送禮自用的好選擇。漢神百貨以獨家頂級國際精品、最優惠的商品組合、超多重回饋及跨界聯名活動，讓市場感受2024年最狂歡的周年慶氣勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言