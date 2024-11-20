漢神百貨周年慶21日開跑 1天衝1億業績 掀起消費熱潮

高雄百貨翹楚漢神百貨周年慶21日開跑，預定12月25日結束，30天的檔期設定29.5億元目標，平均1天要衝1億元業績，由於優惠拚很大，祭出周周送10萬元禮券活動，掀起一股消費熱潮。

漢神百貨總經理南野雄介是百貨界強人，年年帶領漢神百貨與漢神巨蛋二家大型零售賣場創造高績效，業績蒸蒸日上，天天收現金，百貨事業成為國揚集團金雞母。

今年漢神百貨周年慶21日強勢登場，以「Golden Star狂歡派對」為主題，延續漢神百貨頂級精品形象，持續提供頂級購物體驗。

漢神百貨是南臺灣精品殿堂，集結CHANEL、HERMÈS、LOUIS VUITTON、DIOR、Cartier、TIFFANY、BVLGARI、GUCCI、PRADA等國際品牌，打造奢華精品旗艦，讓消費者感受與巴黎、米蘭同步的流行脈動，同時也不停歇拓展精品版圖的腳歩，

漢神百貨表示，今年在周年慶期間引進多家精品快閃店，113/11/16(六)~114/1/19(日)南部獨家、源自法國的義大利精品品牌MONCLER，從1952年創立至今，主要以滑雪用的羽絨衣著稱，其外套受到許多名人喜愛。

今年周年慶除了各式購物優惠外，特別祭出「週週抽10萬元禮券」活動，總共要送出50萬元的禮券，給消費者最實質的購物回饋。

漢神百貨指出，以打造最齊全的精品購物殿堂為主軸，今年周年慶強打獨家品牌、明星商品及優惠活動，有信心可以在30天檔期達成29.5億元目標業績，平均1天約1億元進帳，掀起南台灣消費熱潮。

在消費者最期待的漢神會員禮方面，今年特別獲得法國國家博物館聯合會的授權，以印象派最具代表的荷蘭籍畫家梵谷的曠世鉅作「隆河上的星夜」為主題，推出全台獨家的「星夜閃耀會員禮」，包括時尚麻布托特包、悠閒小地毯及不鏽鋼真空彈蓋瓶三檔，都是兼具時尚與藝術的商品級贈品，預期將造成一陣兌換熱潮。