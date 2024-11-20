北市這社區今年交易最熱 平均每月成交6戶

永慶房產集團彙整實價登錄交易資訊，統計今年1至9月台北市十大熱銷中古住宅大樓社區，萬華區有3個社區上榜，其中「台北晶麒」社區今年累計56戶交易最熱銷，平均每月成交逾6戶。

另外松山區、信義區及中山區各有2個社區上榜，大安區則有1個社區上榜。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北晶麒位於龍山寺生活圈，區內大多是老屋，台北晶麒屋齡約8年，屬於區域內少有大型新社區，且以小坪數為主，今年平均總價約1,736萬元，單價約75萬元，相對親民價格受到小資族青睞。

同樣位於萬華區、房價7字頭的「宏普西寓」、「國光國宅」社區今年各累計17與16戶交易，分別排行第7與第8名。

陳金萍指出，「宏普西寓」社區屋齡約12年，位於北萬華的西門生活圈，「宏普西寓」房價平均每坪73.2萬，平均總價1,320萬元相對容易入手，吸引重視交通與生活機能的購屋族。

國光國宅屋齡約45年，位於南萬華青年公園生活圈，周邊生活機能完善，未來能享有捷運萬大樹林線的交通機能。今年平均房價每坪73萬元，總價1千萬上下即能入主台北市門牌，對於首購家庭而言相對實惠。

熱銷榜上同為早期國民住宅的大安區「成功國宅」今年累計28戶交易，排名第2。

陳金萍說明，成功國宅目前平均房價每坪84.9萬元，社區鄰近捷運科技大樓站，交通便利，與大安區電梯大樓動輒破百的房價相比，「成功國宅」社區平均8字頭房價相對具有優勢。

陳金萍指出，若購屋民眾想要以總價千萬內的預算入主台北市，排行榜上中山區「春暉大廈」與「和益金銀大樓」2個社區可以參考。

「春暉大廈」與「和益金銀大樓」都坐落中山區林森北路，步行可到達捷運中山國小站，春暉大廈平均單價約63.5萬元，和益金銀大樓約54.7萬元，社區多為小坪數，平均總價不到千萬。

不過，春暉大廈與和益金銀大樓都是屬於住商混合型的社區，住戶出入相對複雜，加上社區戶數較多、屋齡較高，公設維護方面較一般住宅社區難度高一些，有意購買民眾須一併納入考量。

永慶統計今年台北市交易最熱絡的社區，萬華區「台北晶麒」迄今累積56戶交易，贏得冠軍。圖／永慶房屋提供