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交通部11月27日舉辦招商大會 主推六大亮點商案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部將於11月27日舉辦113年度招商大會，此次釋出商機規模再創新高，達到新臺幣2,871億元，為歷年之最。今年度大會以「創新交通大建設，開拓商機登高峰」為主軸，商案之投資開發大多為整合地方發展、活化區域商業機能或交通場站樞紐之複合式興建營運轉移案件，現場亦提供交流諮詢服務，促進國內外企業拓展商機。

交通部表示，為強化招商平台媒合量能，持續開發投資案源，依據促參法等相關獎勵優惠，積極擴大民間參與範圍及合作模式。本次大會除彙整所屬機關(構)在114年底前可供投資商機，並擴大納入未來3年內的大型案源供業界掌握投資商機，可供投資內容涵括民間參與投資開發之民參案件32件、商機總額約新臺幣1,094億元及重大交通建設工程採購案件30件、商機總額約新臺幣1,777億元，類別橫跨臺鐵、高鐵、港區周邊土地開發、航空貨運園區、觀光遊憩設施興建營運及交通建設計畫及等多元領域，期與各界潛在投資者合作，引進民間創意思維，創造交通新動能。今年在交通部積極推動促參招商上，獲得財政部肯定，頒發民參類「招商卓越獎」首獎。

交通部說，主推的6件亮點商案，計有：臺鐵臺南車站城中樞紐開發計畫，基地面積約8.5公頃，以BOT或設定地上權，興建開發複合商業大樓、辦公大樓、轉運站等，民間投資金額約247億元；屏東縣大鵬灣風景特定區(遊一區及遊艇港區)國際觀光遊憩設施BOT(或ROT)案、(遊二區)國際級休閒園區BOT案及(遊三區)國際觀光遊憩設施BOT案，該3案之基地面積計約209.53公頃，引進住宿、餐飲、購物、高爾夫球場、水上屋海景度假Villa及運動休閒等遊憩相關設施，民間投資金額計約64億元；基隆市威海營區BOT案，基地面積約1.17公頃，打造結合購物、休閒、文化、娛樂、餐飲等設施於一體之複合商業中心，民間投資金額約40.5億元；基隆市一德新村都市更新招商案，基地面積約1.4公頃，規劃開發為商辦、住宅、餐飲零售、金融、旅館及停車場等，民間投資金額約41.24億元；皆為提供民間資金投入國家建設與產業發展，活化地方區域發展之指標型商案。

交通部表示，本次大會將為近年投資交通建設及服務著有貢獻之9家業者，頒發表揚獎座，表達感謝之意。受獎業者投資類別涵蓋軌道站區開發、高速公路服務區停車場建置綠能服務、國際航空站航廈管制區設施開發營運、港埠設施開發及親水遊憩觀光設施等；本次除亮點商案之推介說明，也安排民間投資成功之高鐵臺中站區發展用地開發案例分享，增進業者瞭解投資作業流程與合作信心。

交通部說，大會現場將由交通部暨所屬機關(構)及經濟部所轄投資臺灣事務所等單位設置14個招商攤位及洽談區，將進行中或近年即將展開的商案與投資機會進行面對面說明與介紹。這將是國內外企業掌握投資契機的最佳平台，歡迎各界踴躍參與並加入投資行列，為投資交通建設及服務開創新局。

AI人工智慧之應用已成為全球發展之新趨勢，交通部也邀請中華電信加入本次招商平台，於現場提供5G、AI結合亮點商案之魔幻攝影棚應用服務展示體驗區，讓與會貴賓體驗5G及AI技術應用，並可留下參與招商大會美好回憶體驗。

本次招商大會除可讓業者更瞭解交通產業投資環境，也提供有意參與者快速便捷之聯繫管道與多方資訊，藉此深化雙邊合作，創造互惠共榮。交通部竭誠歡迎各界業者踴躍參與。

交通部

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