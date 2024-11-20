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開發資本成立國際學生地方創生志工團 前進坪林做永續

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
「中華開發國際學生地方創生志工團」深入新北坪林，品味傳統的「茶文化」，了解流域復興與環境議題。圖/開發資本提供
「中華開發國際學生地方創生志工團」深入新北坪林，品味傳統的「茶文化」，了解流域復興與環境議題。圖/開發資本提供

凱基金控旗下中華開發資本與中華開發文教基金會共同策劃舉辦的「中華開發國際學生地方創生志工團」，繼首場漫步宜蘭頭城探索在地文化後，第二場和台師大合作，11月初邀請來自歐美及亞洲各地的國際學子深入新北坪林，品味傳統的「茶文化」，從啜飲一盞清明、採擷一片新綠，到流域復興的環境議題，引領國際學生對台灣的認識，從在地人文延伸至全球永續。

臺師大表示，開發資本及中華開發文教基金會在推動全球永續的努力，與校方多年來潛心耕耘的校園國際化及跨文化融合的願景相映成輝，雙方均深信人類的健康福祉應於大自然中扎根、萌芽茁壯。此次活動讓臺師大國際學生對臺灣文化與自然環境有更深刻的體悟，期許透過此次坪林採茶體驗，使國際學生沉浸臺灣文化、融入在地生活。

坪林以茶聞名，但在環境日益失衡的當下，開始有青年返鄉者以嶄新思維影響茶的產製過程。臺灣藍鵲茶創辦人黃柏鈞以「流域收復」的模式和理念，逐漸收復失落的土地，恢復土地生機、翻轉舊有銷售模式，創造人與物種、棲地生態平衡及土地價值。「流域收復」概念不只是有機耕作，更要重塑人與土地、自然的關係。黃柏鈞的理念是河流恰如母親般滋養大地萬物，當整個山谷的茶農們齊心杜絕農藥、化學藥劑時，台灣的流域生態必將重現昔日的豐盛和美好。

對於黃柏鈞期盼從土地價值、流域收復理念出發所傳遞的共好精神，開發資本與中華開發文教基金會深表認同與支持。尤其欣見友善環境、保護環境的想法，逐漸成為新世代的思維，從本質翻轉飲食意識，進而完成土地的復興運動。

對於國際學生來說，喝茶或許只是便利商店和手搖飲店的日常，但從環境保護及地方創生兩大議題切入，卻是初體驗。開發資本與中華開發文教基金會期望帶給國際學生不同的思考維度，對台灣刻正發生且備受關注的議題與各自家鄉產生共鳴，並深化對寶島台灣的認同度。

「中華開發國際學生地方創生志工團」即將於11月下旬與PAPAGO趴趴走遊學村合作招募的日本籍學生，前往開發資本112年評選支持的地方創生團隊「山之山食驗室」，除了走讀地方，也將透過農業廢棄物進行藝術創作，見證創生團隊如何以自身能力回饋地方，並尋求永續經營之道。連續三場的國際志工活動，中華開發不僅昭示企業對於環境和地方的支持，更是鋪展永續發展的必要工作及重要里程碑。

台師大 坪林 志工

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