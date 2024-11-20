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奧孟亞印度新實驗室暨先導廠開幕 研發量能大幅倍增

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

奧孟亞（7776）20日宣布，該公司印度子公司原有的研發實驗室已由L.M. Collage Of pharmacy育成中心搬遷到亞美達巴德市（Ahmedabad），並擴大規模為製劑先導廠 (Pilot Plant)。先導廠以製造膠囊、錠劑等口服劑型為主，每批產量可達10,000顆，足以提供試驗所需要品量。

搬遷後的實驗室再添購2台高效能液相層析儀和其他分析化驗儀器，檢驗分析效率增加約2倍。和過去需委託他廠製造和部分項目委託分析，節省許多時間，效率更是大大提升。

奧孟亞印度分公司開始成立，是從大學實驗室出發，後在大學育成中心成立只有800平方英尺（約22.5坪）還需和別人共用分析設備的實驗室。今天我們擁有了3,000平方英尺（約85坪）的自有先導廠，一路走來都秉持了我們依據周全計畫，善用研發經費的精神。

奧孟亞表示，亞美達巴德是印度重要的經濟和工業中心。並為印度政府智慧城市規劃發展之智慧城市。亞美達巴德的醫療保健基礎設施的進步和靈活的監管管理推動其製藥業成長。因此，許多印度頂尖的生技藥廠總部都選擇在這設立，目前約有380 多家發展良好的製藥公司在此發展，而他所在的古吉拉特邦占印度藥品生產總量的三分之一，藥品出口總值約占全印度28%。

奧孟亞表示，一旦自有的印度先導廠和實驗室成立，可以快速進行口服胜肽配方研發和試驗藥品製造。排除在育成中心實驗室排程的瓶頸，對動物試驗和人體試驗藥物的製造和檢驗流程掌握更加精進。新的先導廠可以製造膠囊和錠劑等口服劑型，從造粒、壓錠、到包裝，而後的安定性試驗都可以單獨在奧孟亞先導廠內執行。可以快速協助國際大廠和新藥研發公司量身訂做，開發其口服劑型，拓展他們的產品組合和延續產品生命週期。

奧孟亞目前第一個商業化產品ANY002已完成動物和早期人體先驅試驗，目前歐洲、美國、加拿大、澳洲、印度及某些國家市場已經授權給國際大藥廠，而其他市場亦在積極洽談中。公司的第二個產品ANY004也將進入早期人體試驗，計畫以505(b)(2)新藥方式上市。

奧孟亞公司目前主要的ANY002和ANY004項目，涵蓋當紅的GLP-1產品，為他們打造專屬口服劑型。GLP-1 在腸胃道內，能夠促進胰島素的生成，進而降低血糖；而在中樞神經內，GLP-1 能夠降低食慾、增加飽足感。因此，GLP-1藥物不僅有效控制血糖，也是熱門的減重神藥，隨著更多的研究發表，已經發現GLP-1對非酒精性脂肪肝、帕金森氏症、阿茲海默氏症等都有效，可能在不久的未來，還會發現更多治療的應用。

印度 智慧城市 育成中心

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