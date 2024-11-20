高價風吹往南台中 房仲：「首購天堂」價位飆漲

南台中四大行政區近年來在重劃區加持之下，房價走勢驚人，住商機構盤整實價資料，大里、太平。烏日近年都有3~5成漲幅，霧峰也上漲8%。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，四個行政區過去為台中市蛋白區域，惟近年來在高鐵站設立，以及南台中新興重劃區相繼設立，帶動區域房市前景，房價漲勢驚人。

根據實價資料，四大行政區中，以太平區今年截至10月為止，平均成交行情達30.2萬元最高，且對比2020年房價，該區漲勢達52%，漲幅也是冠居四大行政區之首。

賴志昶分析，太平區位置鄰近東區、北屯區，不僅能汲取到台中市舊市區機能，區段又有新光特區等房市熱區吸引建商進駐，同時在北屯區區域房價外溢之下，致使太平區中古房價站穩3字頭。

另觀察實價，烏日區今年平均成交行情達每坪30.1萬元，位居四大行政區亞軍，房價與2020年相比漲勢也近30%。

住商不動產中區執行協理賴萬指出，烏日區主要房價漲勢集中於高鐵特區，該區域在高鐵與台鐵雙鐵機能加持之下，近期又有不少品牌建商進駐，並有不少賣場即將在此興建，讓區域基本行情已站穩4字頭。惟烏日舊市區較少新案進駐，商圈房價相對親民，致使整體行政區走勢較為受限。

賴志昶指出，南台中各行政區近年受市區房價外溢影響，房價上漲不少，但相對市區，房價仍屬親民，算是「首購天堂」，目前也持續磁吸買不進市區的首購、年輕族群移入。