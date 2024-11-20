花東3,000萬國旅補助期限倒數 小旅行趕快安排起來

今年4月3日強震重創花東觀光，交通部觀光署推動花東國旅補助，獲得熱烈回響，先前追加5000萬將用罄，為回應地方民情並持續挹注觀光資源，15日再度拍板加碼補助經費3,000萬元，相關補助活動期限將於11月23日截止，吸引不少旅客趕在12月前，努力安排行程，把握機會享受優惠。

根據2024年最新台東觀光旅遊網的統計數字顯示，2024年6月到9月的遊客人次，已經突破600萬，較去年成長約45%，由此可見，在觀光署的推動下，的確帶動了旅遊熱潮。另外一方面，交通部觀光署日前公布 「台灣觀光100亮點」，並整合各縣市觀光資源共同推動「環島月月Party」期待能刺激國旅。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，公部門提高預算協助地方行銷，對於觀光旅宿來說是一大利多，藉由活動帶進人流，確實能快速拉抬業者的住房率。作為產業領航者，1111人力銀行持續關注旅遊市場動向，為推動國旅再添助力，特別號召各地旅宿業者參與，發起「2024最愛飯店及民宿票選活動」。

曾仲葳還提到，本次評選依地理特性分為北北基、礁溪宜蘭、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、花東及外島等八大區域，至12月31日開放飯店及民宿報名，2025年2月3日截止投票，歡迎各縣市風景區內知名飯店及合法民宿踴躍參與。活動相關資訊可至活動官網查詢，期待透過票選活動，能發掘並推廣在地特色旅宿，為台灣觀光產業開創新局。

另外，「網紅票選」活動也同步展開，至12月31日前持續邀請網紅報名，目前已經有超過100件作品參賽，用各自的方式開箱體驗各大飯店及民宿，1111人力銀行也將提供最高1萬元體驗文稿費，活動期間獲得最多票數的網紅，更將獲得高達20萬元的獎金。藉由飯店旅宿與網紅協力推廣，提升國旅能見度，並為國旅市場帶來新活力。

活動期間，參與票選的民眾同樣也有好康，每天中午12點，公開抽出四位幸運者，免費招待住宿，已有許多幸運得主，大方於活動網站中分享得獎心得。藉由民眾互動參與，深化在地旅遊價值，展現台灣觀光魅力。

然而要更要留住消費者的心，業者仍需提供更多的誘因。1111人力銀行最新調查顯示，近八成（79.8%）民眾認為台灣週末及假期房價過高，近六成（59.6%）受訪者直指住宿品質與房價不符。針對旅宿業專項調查更發現，86.2% 民眾認為國內住宿費用偏高，54.1% 則認為淡旺季房價差異過大，對於國旅已留下不好印象。

對此，1111人力銀行發言人曾仲葳指出「旅宿業者應從多方面著手提升競爭力，除了優化軟硬體設備，業者更可透過異業結盟、推出創新方案，強化市場吸引力。」曾仲葳進一步表示「本次票選活動提供業者全方位曝光平台，透過網紅踩線、社群推廣，以及全台投票活動，參與業者不僅能擴大品牌知名度，更能藉此建立口碑行銷管道。」她強調，此次活動整合數位社群、網紅影響力與全民票選，將為業者打造最具話題性的宣傳效果，歡迎各地特色旅宿把握機會加入。