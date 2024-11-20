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一年漲三成！新竹這區黑馬突起 均價一坪漲7萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／中信房屋提供
房市示意圖／中信房屋提供

受惠科技業大好，近年新竹縣市房市一路升溫，中信房屋研展室彙整實價登錄，統計近一年新竹縣市各行政區成屋的平均房價，結果顯示新豐鄉漲幅最多，短短一年就從每坪20.9萬元上漲到每坪27.6萬元，漲幅高達32%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，隨著新竹縣市精華區的開發日益飽和，區域房價屢創新高，許多建商和購屋民眾紛紛把目光轉移到相對外圍的區塊，進而帶動區域房市交易量能持續升溫。

莊思敏表示，新竹外圍鄉鎮房價漲幅更勝竹北、竹市等蛋黃區，主因有三，首先，隨著竹科周遭可供大面積開發的素地資源日益稀缺，土地取得成本持續上升，許多建商不得不到相對外圍的區域購地推案，以此降低開發成本。

其次，目前關埔重劃區、竹北高鐵特區等精華地段的預售案開價普遍都在6-7字頭上下，個別建案甚至上看9字頭，儘管竹科新貴收入可觀，但面對如此高昂房價，購房壓力依然相當沉重，因此很多首購族和年輕工程師選擇到蛋白區置產，用通勤時間換取能夠負擔的房價。

第三，由於這些蛋白區、蛋殼區起步較晚，房價基期相對較低，房價只要稍微上漲，就會呈現出明顯的變動幅度。

中信房屋新竹關埔加盟店店長蘇世杰表示，在竹科買盤外溢下，新竹外圍區域如新豐、湖口等地，房市熱度不斷升溫，以往這些地區以透天厝為主，最近幾年大樓、華廈憑藉總價低、社區管理完善等優勢，逐漸成為市場上的新寵。

以新豐為例，目前新豐新大樓、華廈成交單價已站穩3字頭，屋齡20年內中古屋也達到2字頭，其中，明新重劃區2-3房、含車位的大樓華廈成交總價約在1,000-1,500萬元左右，房價與前幾年相比漲勢驚人。

蘇世杰指出，雖然近期受到央行第七波房市信用管制和銀行房貸額度緊縮的影響，帶看量和成交量均有所下滑，但由於新竹擁有穩定的產業支撐，特別是在AI浪潮和景氣復甦的環境下，新竹縣市的房市依然存在相當強勁的支撐力。

至於新竹縣的偏鄉地區，這些區域本身的房價基期就比較低，與新竹縣市價格差距明顯，即使市況稍有降溫，仍能吸引不少有剛性需求的購屋族前來置產。

蘇世杰表示，對於自住客群來說，在房市火熱時，品相良好的物件通常很快就會被投資客橫掃一空，但現在隨著投資客減少，購屋民眾的選擇空間也就更為豐富，只要多看、多比較，相信都能以合理的價格買到心儀物件。

新竹縣市各行政區平均房價變化 資料來源／中信房屋
新竹縣市各行政區平均房價變化 資料來源／中信房屋

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