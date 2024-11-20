昇恆昌自主發表永續報告書 推動免稅產業永續發展

昇恆昌舉辦「2024年昇恆昌永續發展面對面ESG報告書授證暨永續旅遊零售研討會」，以自主發表2022~2023永續報告書並取得認證的授證儀式揭開序幕，研討會更邀請到產業鏈利害關係人，以「永續旅遊零售」為主題，深入探討如何在全球高度競爭的旅遊零售產業中，共同推動產業的永續價值鏈。

昇恆昌表示，作為台灣首家通過GRI準則認證的百貨零售商，今年再度以國際通用的GRI準則，發表新版企業永續報告書，並由國際第三方公正單位「Bureau Veritas Certification（Taiwan）台灣衛理國際品保驗證股份有限公司」查證。

昇恆昌表示，在2014年就成為台灣首家通過永續績效報告查證之百貨零售業者，更成為全球第一家通過認證之免稅商店，然而昇恆昌持續以更高的規格與最新的準則，落實企業社會責任，今年首度以國際通用之「永續性報導準則（GRI準則）」，依循AA1000AS v3 Type 1標準，完成新版「永續報告書」。

昇恆昌指出，為號召更多企業交流、響應ESG精神，發揮1%影響力，連續兩年舉辦合作廠商大會，匯集百人一同宣示以行動響應ESG，同時舉辦「EVERRICH 1%永續行動展」，展示昇恆昌通過ESG行動，帶領產業往永續邁進，2024年獲頒台灣企業永續行動獎，肯定昇恆昌將承諾具體落實於SDG12責任消費與生產、13氣候行動、14保育海洋生態、17多元夥伴關係。