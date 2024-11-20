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「幸福住宅」156戶招租近2千件申請 北市議員憂供不應求恐難幸福

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市「幸福住宅專案」公告招租，永吉都更分回戶最快12月可入住。圖／台北住都中心提供
北市「幸福住宅專案」公告招租，永吉都更分回戶最快12月可入住。圖／台北住都中心提供

北市府首創「幸福住宅專案」，盼造福兩大婚育家庭，首波156戶就有近2千件申請案，但對比近2年逾2.6萬對新婚家庭，供不應求，議員憂恐難繼續幸福。都發局說，規畫中及施工中都更案共59處、4584戶，其中8案、888戶預計2027年至2029年完工，再依期程釋出招租。

幸福住宅專案將公有土地參與都市更新分回、TOD增額獎勵、公益設施捐贈、都市設計回饋取得的社宅，供給新婚、育兒家庭兩大族群承租。

第一階段釋出4處都更分回戶、共156戶，包含信義區永吉與信安、中山區北安、文山區溪州， 10月30日招租至11月14日，共1966件申請，住都中心正在檢核並建檔，預計11月28日抽籤直播；第二階段得等到2026年才再釋出1處、173戶。

民眾黨議員黃瀞瑩指出，北市房價高、生活消費支出高，去年、今年共有2萬6894對新婚家庭，對比首波156戶，顯然供不應求，尤其招租才一周就有數百件踴躍申請，憂台北市民還有可能繼續幸福？也質疑政策持續性，都發局有無更多房源可穩定供應。

都發局長簡瑟芳回應，社宅現有育兒的住戶約20%，幸福住宅是特別提供2大族群，但一般社宅也能申請。目前政策方向是以公私混合型社區，作為幸福住宅房源，現階段盤點包含土地參與都更分回等4種多元取得方式共59處、4584戶，最快預計2027年會再釋出，2027年至2029年陸續完工8處、888戶。

她補充，盤點數據持續變動，是因為都發局依實施者一開始報核內容去推估可分回的戶數，實際取得的戶數仍得等到計畫核定、興建等期程，才能確認。她坦言，都發局與都更案參與的住戶與實施者溝通分回或捐贈作為社宅，有時確實會有瓶頸跟障礙。

簡瑟芳也提到，一些都更分回的零星社區，目前是做一般社宅，未來租期屆滿，也會評估是否納入幸福住宅的房源使用。

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