耶誕檔期開打！台中新光三越打造全台最閃耀的耶誕星城
百貨耶誕跨年檔期開打！台中新光三越百貨即日起至明年1月6日，在一樓水舞廣場打造全台最奪目的「耶誕北極星城」，閃亮的耶誕樹鑲著星光點點與銀白色、金色的耶誕星球、簇擁著10米高耶誕樹頂上光芒四射的12芒北極星，隨著光線光芒閃耀，呈現奢華又時尚的耀眼浪漫，怎麼拍都出片。
一旁還有串聯萬顆冰晶雪花LED燈海的「璀璨雪耀光廊」，綿延百米的絕美冰藍燈海隧道，彷彿置身北歐雪國極光星群閃耀的夢幻國度，活動期間還有超過百場飄雪造景秀，營造出全台最閃耀的耶誕浪漫打卡地標。
另為歡慶耶誕佳節，新光三越11月23日下午4點，將於一樓廣場舉辦盛大耶誕點燈派對。現場將由銀色炫舞的K-POP熱舞炫風開場表演，還有集結超強音樂卡司燃炸演出，一同歡慶點亮耶誕佳節。
新光三越今年特別舉辦「暖心點點-耶誕禮祝福公益活動」，11月22日至12月20日，於APP點數專區扣指定點數，可兌換各式驚喜禮物，新光三越將協助送出消費者的愛心與祝福給公益團體，完成小朋友的耶誕心願。
除此之外，新光三越為搶耶誕跨年商機，特別推出耶誕限定禮物清單，例如APP獨家限量開搶的倒數日曆(Giorgio Armani雪璨幻境聖誕倒數月曆，扣點14萬點即可兌換/限量3組)，以及派對名媛超推的奢華彩妝與配件，例如ESTEE LAUDER魔幻奇蹟5色唇彩組，特價3,000元；PANDORA全新冬季珠寶系列手鏈串飾，推薦價 2,880起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言