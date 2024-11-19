耶誕檔期開打！台中新光三越打造全台最閃耀的耶誕星城

百貨耶誕跨年檔期開打！台中新光三越百貨即日起至明年1月6日，在一樓水舞廣場打造全台最奪目的「耶誕北極星城」，閃亮的耶誕樹鑲著星光點點與銀白色、金色的耶誕星球、簇擁著10米高耶誕樹頂上光芒四射的12芒北極星，隨著光線光芒閃耀，呈現奢華又時尚的耀眼浪漫，怎麼拍都出片。

一旁還有串聯萬顆冰晶雪花LED燈海的「璀璨雪耀光廊」，綿延百米的絕美冰藍燈海隧道，彷彿置身北歐雪國極光星群閃耀的夢幻國度，活動期間還有超過百場飄雪造景秀，營造出全台最閃耀的耶誕浪漫打卡地標。

另為歡慶耶誕佳節，新光三越11月23日下午4點，將於一樓廣場舉辦盛大耶誕點燈派對。現場將由銀色炫舞的K-POP熱舞炫風開場表演，還有集結超強音樂卡司燃炸演出，一同歡慶點亮耶誕佳節。

新光三越今年特別舉辦「暖心點點-耶誕禮祝福公益活動」，11月22日至12月20日，於APP點數專區扣指定點數，可兌換各式驚喜禮物，新光三越將協助送出消費者的愛心與祝福給公益團體，完成小朋友的耶誕心願。