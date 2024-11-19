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黑沃咖啡八週年全球慶典 引領咖啡愛好者探索極致風味

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
HWC黑沃咖啡今(19)日迎來具有里程碑意義的八週年慶典活動。黑沃咖啡提供
HWC黑沃咖啡今(19)日迎來具有里程碑意義的八週年慶典活動。黑沃咖啡提供

HWC黑沃咖啡19日迎來具有里程碑意義的八週年慶典活動，以「Infinity無限」為主題，象徵黑沃咖啡對極致風味的無窮探索，並向國際市場展現品牌專業與創新形象，同時朝向奢侈咖啡的未來發展，成為高端消費族群的首選品牌。

黑沃咖啡執行長林佩霓指出，黑沃咖啡從台灣出發，迅速拓展至馬來西亞和汶萊等地，至今在全球已擁有超過百家精品咖啡連鎖門店。

為了讓消費者深度體驗咖啡的奢侈魅力，此次八週年活動，匯聚來自巴拿馬的世界級頂尖莊園主，包括黑月莊主Hunter Tedman、Altieri莊園董事長Francisco Altieri及總經理Roger Pitti，以及黑沃莊園與扁竹莊園的靈魂人物、世界級咖啡大師Graciano Cruz，共同呈現一場全球頂尖咖啡的風味探索。

這場以奢侈咖啡為主題的活動，吸引不少高端消費族群與貴婦圈的參與，讓黑沃咖啡不僅成為精品咖啡的代表，更邁向奢侈咖啡的領軍品牌。

在活動中，Graciano Cruz分享了多款屢獲殊榮的頂級藝伎咖啡，包括他專注開發的限量蜜處理版本，展現茉莉花香、明亮的檸檬酸質與濃郁熱帶果乾的極致風味層次。

這些咖啡的珍稀性與卓越品質，迅速成為台中高端消費圈的熱議話題，貴婦圈更掀起爭相搶購的現象，充分展現高端市場對頂級咖啡的強烈需求。

這場由專業莊園主帶來的奢華咖啡饗宴，不僅是對咖啡品質的最高禮讚，也鞏固了黑沃咖啡在奢侈品市場中的品牌地位。

「Infinity無限」的主題，完美詮釋黑沃咖啡對極致風味的追求與對奢侈品咖啡的全新定義。從異域香氛的濃郁芬芳，到巴拿馬極致風土的純粹呈現，每一杯咖啡都如同一件藝術品，承載豐富的風味層次，滿足頂級消費者對卓越品質的極高標準。

林佩霓表示，本次慶典，不僅是一次跨越文化與地域的品味之旅，更是黑沃咖啡邁向奢侈咖啡市場的重要里程碑。

這場由專業莊園主帶來的奢華咖啡饗宴，堪稱是對咖啡品質的最高禮讚。黑沃咖啡提供
這場由專業莊園主帶來的奢華咖啡饗宴，堪稱是對咖啡品質的最高禮讚。黑沃咖啡提供

咖啡 巴拿馬 消費

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