國外賞楓、耶誕跨年首選 凱基雙幣哩程卡最高享5%回饋

凱基金控（2883）旗下凱基銀行指出，又到了楓葉漸紅、年底慶祝耶誕及跨年的季節，想要規劃年底出國旅遊的民眾不妨考慮結合哩程回饋與雙幣支付功能的「凱基雙幣哩程卡」。為迎接旅遊旺季，凱基銀行推出海外實體消費最高5%回饋，搭配凱基雙幣哩程卡除了可累積哩程點，還可享刷卡金回饋。

此外，近期日圓匯率波動較大，凱基銀行也建議，計畫前往日本旅遊的民眾可選擇合適的時間點，透過行動銀行APP先行換匯，於日本當地使用凱基雙幣哩程卡消費，除了無需擔心匯率波動的風險之外，帳戶內的外幣更可享高利優惠，資金運用彈性自由還能享高回饋。

根據凱基銀行內部大數據分析顯示，「凱基雙幣哩程卡」的客戶普遍屬於高消費族群，在動卡率及消費金額，都要比其他卡別高出許多。在消費型態上，因保費金額相對較高，刷一次便可快速累積哩程，所以成為許多客戶支付上的首選；而次高消費類別為旅遊消費，相較於其他卡片高出約5%。此外，凱基雙幣哩程卡核卡後約40天的消費金額、國外消費的佔比，均為其他卡片1倍以上，顯見多數客戶除了集中消費累積哩程之外，對於雙幣卡可以選擇適當時機換匯，消費後以帳戶中外幣進行支付感到方便。

凱基銀行表示，擁有美元、日圓、歐元三種幣別的雙幣哩程卡，方便民眾依出國旅遊地點選擇適合的信用卡，不僅消費每18元累積1哩，哩程還可兌換中華航空、長榮航空、亞洲萬里通里數以及台灣高鐵點數，一上市便受到民眾喜愛，其結合哩程回饋與雙幣支付特色，更獲Visa國際組織頒發「創新產品優異獎」獎項肯定。

民眾以凱基雙幣哩程卡支付定期班機全額票款，或80%以上旅行團費，即可享有旅行平安險及旅行不便險，且使用電子帳單還可享免年費，回饋權益不縮水，為民眾出國旅遊首選。因應年底旅遊旺季，凱基銀行再推出國外消費加碼活動，除了原本一般消費18元可以累積1哩程點，及年底前國外消費1%回饋外，客戶於活動期間於國外實體商店消費刷凱基銀行雙幣哩程卡，滿額最高合計可拿到5%刷卡金回饋！

凱基銀行指出，雙幣哩程卡的國外消費款項可直接從客戶的外幣帳戶扣款，也同步提供日圓、美元、歐元三種幣別的換匯優存活動，7天期享超高年利率10%，美元、歐元起存額分別只要1,000美元或歐元，日圓則是10萬日圓，小額換匯輕鬆無負擔，享有刷卡回饋的同時，還可以降低換匯成本，實現雙重優惠。