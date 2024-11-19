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大台中不動產開發公會邀台北101 談永續聚焦零碳建築

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大台中不動產開發公會今(19)日在林皇宮舉辦講座，積極探討綠色建築的未來。記者宋健生/攝影
大台中不動產開發公會今(19)日在林皇宮舉辦講座，積極探討綠色建築的未來。記者宋健生/攝影

大台中不動產開發公會積極探討綠色建築的未來，19日在林皇宮舉辦講座，除了邀請三信商銀談最新央行限制貸款流程及注意事項說明外，還邀請台北101大樓租賃部永續發展經理 楊依萍，談淨零碳排與Re100及WELL&LEED如何帶入建築與商辦的方法，吸引眾多會員前往聆聽。

曾連續7年蟬聯世界最高樓的台北101，從2009年起即「超前部署」ESG永續實踐，多年的努力迎來豐碩成果，不僅是外商最愛進駐的頂級商辦，更成為全球超高建築中，第一個同時擁有LEED和WELL雙白金認證的建築，妥妥的台灣之光，更是全球綠建築的頂級示範大樓。

大台中不動產開發公會理事長王至亮指出，借鏡台北101的永續發展經驗，對於在台中如何打造零碳建築與永續未來的創新實踐很有幫助。

事實上，台中業者的腳步很積極，從旅宿業到商辦租賃業，都有龐大需求，已經不能循序漸進，而是「馬上要做」，很感謝台北101能分享寶貴的實戰經驗，對台中未來的城市發展至關重要。

接軌國際大勢ESG，並打造獲得LEED、WELL等主流認證標章的綠建築，企業或開發商要投入多少成本？可以回收嗎？是業界最關注的話題，楊依萍也分享101自身經驗，她提到，從2009年開始投入永續相關的規劃與投資，因計畫多元及有部分計畫申請補助，無法細算總投入的金額，但她認為：「一定會回本、保證划算。」

她舉例，永續策略第一步往往是「節能」，101這十幾年來共進行50多個節能專案，每一年能省下1億多元的經費，全館燈具持續更換為LED燈，節電率可達50%，還可以同時申請碳權，可說是「一魚兩吃」，另外如空調更換為變頻系統、自動化控制等，也都是節能實績。

台北101也致力提供以人為本的工作環境，將ESG理念融入日常營運，還有許多貼心創舉，如「綠電團購」服務租戶，協助租戶達成ESG的發展目標，都是台北101近幾年營運的重要方向，且持續優化。

楊依萍提到，台北101目前承租率約97%，平均租金約在4,000多元，觀察台北市商辦市場發展，確實因全球ESG浪潮，舊商辦感受到壓力必須升級，強化永續效能。

她指出，外企在擇址時會有諸多需求，LEED認證、能源改善計畫、綠色租約等都屬基本，頂級A辦有沒有辦法進入外企選擇的清單內，第一關就面臨篩選。

ESG 台北101

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