超商咖啡不斷擴張版圖 路易莎降價搶市占

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
全台最大本土咖啡品牌路易莎19日宣布降價應戰，將「美式黑咖啡」與「咖啡拿鐵」售價下調5元。圖為路易莎咖啡台北轉運站門市。路易莎/提供
全台最大本土咖啡品牌路易莎19日宣布降價應戰，將「美式黑咖啡」與「咖啡拿鐵」售價下調5元。圖為路易莎咖啡台北轉運站門市。路易莎/提供

超商咖啡近年不斷擴張咖啡版圖，且挾著上萬家門市優勢頻頻推出買一送一促銷活動，讓連鎖咖啡業者喘不過氣。

全台最大本土咖啡品牌路易莎（2758）昨（19）日宣布降價應戰，將「美式黑咖啡」與「咖啡拿鐵」售價下調5元，降幅約6%至8%。由於對內面臨電價、人事、食材成本攀升，對外有超商環伺，為避免市占流失，決定採取價格戰策略。

超商頻繁的促銷活動，讓咖啡市場價格競爭更趨白熱化，是路易莎此次降價的主因。路易莎宣布調降「莊園系列」中價位咖啡產品，全面對抗超商咖啡的價格壓力。

路易莎期望透過降價策略，帶來業績雙位數增長。此次將「美式黑咖啡」與「咖啡拿鐵」售價下調5元，價格分別為55元、75元，貼近超商主流價格區間，以更高性價比吸引消費者。面對超商頻繁推出「買一送一」優惠，希望採取降價策略鞏固市場份額。

路易莎創辦人黃銘賢表示，此次降價是讓消費者能以更親民價格享受高品質咖啡。路易莎透過智慧化設備提升門市效率，降低人力成本，確保高品質咖啡，同時控制成本。

黃銘賢說，此次降價的「莊園系列」，是使用來自巴西、衣索比亞、哥倫比亞等地的莊園咖啡豆，這些豆種經過黃金比例調配，深受消費者青睞，並在風味和質感上競爭力十足。選擇在價格敏感度高的產品線降價，希望能更滿足剛性需求的消費群體。

咖啡 消費 超商

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