國揚斥資15億改造 漢來日月行館每晚要價3.2萬

瞄準追求高端精緻體驗的全球旅客，國揚（2505）集團昨（19）日宣布，斥資15億元改裝的日月潭「漢來日月行館」試營運。這是國揚集團漢來飯店事業群首次進軍頂級度假飯店品牌，每晚平均房價3.2萬元。

漢來飯店事業群總經理林子寬說，漢來日月行館鎖定日本、南韓、新加坡等國際旅客，以及泰國、馬來西亞等地富豪市場；企業獎勵旅遊、國際會議也是目標客層。

漢來日月行館至今年底已接獲16家企業的獎勵旅遊專案、總計550個房間數；明年過年期間訂房率也已超過七成。

目前漢來飯店事業群旗下有1995年開幕的高雄漢來大飯店、去年10月開幕的台北漢來大飯店，以及試營運的漢來日月行館。今年漢來飯店事業群營收預估約10億元，隨著漢來日月行館加入營運，明年全年營收上看20億元。

中信金旗下台灣人壽2022年10月以7.8億元取得日月行館99%股權，隨後透過遴選，由國揚集團漢來飯店拿下經營權。台壽目前與國揚集團在台中還有漢神洲際購物中心的合作案正興建中，預計明年底開幕營運。

漢來日月行館由國際著名設計師LWMA李瑋珉打造，地上12層、地下三層。