好市多黑色購物節「金」搶手 預期一上市就秒殺

美式賣場好市多（Costco）年度最狂「黑色購物節」今年11月25日至12月1日登場，連續七天限定優惠吸引會員搶購。目前黃金是市場熱門的搶手貨，遠東SOGO最近也熱賣。好市多表示，今年黃金商品不會缺席，將推出10盎司「財富女神黃金條塊」，目前市售價格52萬1,999元，優惠價仍未公告，是黑五檔期最高單價的商品，預期一上市就銷售一空。

好市多指出，尿布等商品也很熱門，大家電等更是很搶手，大多推出當天立即售完。

歲末年終是零售業最熱鬧的時刻，接棒百貨周年慶與電商雙11檔期的當屬「黑色購物節」，其中又以好市多最受關注。近期已有不少好市多會員在社群討論，期待黑五折扣檔期 ，許願買到超值品，許多人想買黃金及優惠家電，主要是黑五檔期是年度最大優惠，尤其又以家電商品折扣力度最強，加上黑鑽卡回饋最高可達6%，優惠力度遠勝電商平台雙11。

好市多黑色購物節 圖／經濟日報提供

黃金則是另一項人氣商品，今年除了10盎司的「財富女神黃金條塊」，還有男士黃金套組。由於好市多的金條／金塊比一般銀樓售價便宜1%至3%，加上聯名卡有2%回饋，最高折扣有機會達到近5%，因此幾乎都是開賣的第一天就會銷售一空。好市多考量黃金在賣場相當受到歡迎，也評估未來將引進銀幣、白金等貴金屬來台販售。

值得留意的是，好市多在今年9月新增貴金屬商品退貨規定，所售出的貴金屬商品，包括金條、金塊、金幣、銀幣和24K黃金金飾等，皆不接受退換貨。

根據好市多會員的經驗分享，去年黑五檔期最熱門的商品包括電視、戴森家電、咖啡機及鑄鐵鍋等，有會員表示，一口氣添購電視與家庭劇院，折扣加上回饋後，總計省下超過10%。

此外，好市多黑五優惠並非完全公開在型錄中，有許多「隱藏版商品」需要到現場才能發現，且每家分店可能會有不同款式或顏色。想搶購的民眾可提前準備清單，並在當天趁早前往，除可避開人潮，好市多在「黑色購物節」通常也會提前開門營業，讓會員買好、買滿。