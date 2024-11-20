長榮、陽明歐洲線運價喊漲 業界估平均漲幅三到六成

華人農曆年元月報到，貨櫃運輸需求提前湧現，亞洲-歐洲線的艙位吃緊，海運巨擘馬士基（Maersk）等多家業者已陸續跟客戶通知12月1日起再漲歐線運價，平均漲幅達三成起跳；業界推估，長榮（2603）、陽明 （2609）將跟進漲價。

據了解，根據上周的上海航運交易所運價指數（SCFI）的數字，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,512美元，遠東到地中海運價每TEU達3,080美元。

業界推估，各家調漲幅度不同，平均漲幅達三到六成，最高價已喊到20呎櫃的3,900美元，40呎價格略優惠一點約在6,000美元。

貨櫃輪市場最新變化 圖／經濟日報提供

國內的物流業者分析，紅海危機沒有解除前貨櫃輪轉為淺碟型市場，運價就容易出現大漲、大跌，11月歐洲線的運價還在低點盤旋，現在要走貨櫃還有優惠價格可以談；然而，距離12月也僅十天時間，運價就暴漲三成以上。

航運業者不諱言的指出，隨著船舶開始繞行好望角之後，全球的船舶一直處於供、需吃緊局勢，船舶調度難度相當高，之前因應第4季淡季，不少業者進行減班。

不過，今年華人農曆年提前在1月就報到，因此亞洲地區12月突然出現趕出貨潮， 導致市場需求大量湧現，再度供不應求，造成運價波動的幅度加大。

最近市場傳出海運業者開始調漲12月遠東歐洲線運價，12月2日起自遠東到鹿特丹等歐洲港口的報價，每TEU運價來到3,900元，對比當前運價，依地區不同漲幅三成起跳，預料此議題也擴大燒到台灣航運三雄長榮、陽明，根據業界了解，市場需求轉強，這兩家業者也會跟進調漲運價。

法人分析，受到第4季傳統鋪貨運輸旺季、加上地緣政治持續緊張使得船隻繞道等因素，全球航運仍屬於供需吃緊情況；根據Alphaliner統計截至9月底統計指出，全球僅0.6%貨櫃船屬於純閒置狀態，過去九個月平均僅0.7%貨櫃船處於純閒置狀態，低於疫情時期同期水準。

此外，這次美國總統寶座再度由川普拿下，根據2018年以來川普多次實施額外增加關稅的經驗，不少企業可能會趕在新一輪關稅或相關抵制貿易措施正式拍板前趕緊出貨/拉貨，屆時須留意相關事件消息對運價的影響，以及全球航運股的股價潛在表現空間。