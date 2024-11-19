全台最貴飯店現身日月潭！漢來日月行館每晚均價3.2萬

瞄準追求高端精緻體驗的全球旅客，國揚集團宣布，斥資15億元改裝的日月潭「漢來日月行館」正式登場。這是國揚集團漢來飯店事業群首次進軍頂級度假飯店品牌，每晚平均房價達3.2萬元，也創下全台度假飯店房價的新天價。

「台灣觀光產業不應只走經濟路線，而應與高端觀光併行，吸引國外高端觀光旅客進來！」漢來飯店事業群總經理林子寬說，未來漢來日月行館在國際旅客方面，目標將鎖定日本、韓國、新加坡，以及泰國、馬來西亞等富豪菁英市場。

另外，企業獎勵旅遊、國際會議，也是漢來日月行館鎖定的目標客層。漢來日月行館11月初試營運以來，到今年底短短二個月，就已陸續接獲16家企業的獎勵旅遊專案、總計550個房間數，市場反應熱烈；而明年過年期間，訂房率也已超過七成。

目前，漢來飯店事業群旗下有1995年開幕的高雄漢來大飯店、去年10月開幕的台北漢來大飯店，以及剛試營運的漢來日月行館。今年，漢來飯店事業群營收預估約10億元，明年隨著漢來日月行館加入營運，全年營收上看20億元。

漢來日月行館位於日月潭涵碧半島，原址為日本皇太子裕仁行宮，後成為先總統蔣中正最愛行館，乘載歷史與歲月延續，為開展日月潭周邊深度文化之旅的起點。

中信金（2891）旗下台灣人壽是在2022年10月，以7.8億元取得日月潭畔日月行館99%股權，隨後透過遴選，由國揚集團漢來飯店拿下經營權。台壽目前與國揚集團在台中還有漢神洲際購物中心的合作案正興建中，預計明年底開幕營運。

新生的漢來日月行館，由國際著名設計師LWMA李瑋珉匠心打造，飯店以地上12層、地下3層的設計，完美結合日月潭自然美景，呈現靜謐優雅格調。設計靈感取自湖光山色，自然元素融入室內，宛如將日月潭的靜謐之美帶入每一處角落。

館內更如同湖畔美術館，各公共空間展示包括國際當代藝術家草間彌生《南瓜》（中國信託商銀收藏）、瑞士藝術家烏戈．羅迪諾納、現代雕塑大師朱銘及書畫大師張大千與齊白石的代表性作品。