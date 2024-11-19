古書今贏／當機立斷 降低傷害

反貪腐課後，看到兩位同事聊得起勁，順口問何事談得那麼開心，回答：「聊是非。」我嗄了一下，又回說：「為了活學活用。」真是有意思，能夠分辨是非才能聊是非。

《詩經‧鄘風．牆有茨》：「牆有茨，不可掃也，中冓之言，不可道也，所可道也，言之醜也。」

許多單純的違紀事件，最後演變成醜聞帶來危機，往往不在於事件規模大小，或者是當事者身分高低，而是發現時的處置方式不恰當，而且跟說謊有相對關係。

例如1972至1974年的水門竊聽案，美國總統尼克森利用職權掩蓋真相阻撓調查，除了自己必須辭去總統職務，也導致了共和黨選戰失利；2011年發生在國內南部某校的性醜聞案，即使事件杳杳，但失職人員早已斯文掃地。

假如當初犯錯或是處理錯誤的人，在事發時都能真心檢討和改正錯誤，就不會事發更嚴重。主要是始作俑者缺乏法紀觀念和自律，而最應該主持正義的人員，所關注的並不是如何伸張公理，而是維護已經不堪的顏面。

投鼠忌器的人，出發點不是為了保護動物，而是怕大花瓶被砸碎後，藏在瓶內的秘密，都會揭露在陽光下。

至於關係人和受委託者，基於私人情誼，或是害怕連帶處分，於是選擇掩飾和施壓，如果行不通，就採取拖延策略，務必大事化小、小事化無，最後「皆大歡喜」，其實斯可忍孰不可忍。

一如《聊齋志異．卷五．念秧》故事中，客人勸說店主：「如欲質之公庭耶？帷薄不修，適以取辱。」為了怕惹上麻煩，只能選擇私了作罷。

組織發生紀律事件，正是整頓生機所在，掌握六原則，在事前有效防制，事後果斷處置，可免除醜聞纏身。

一、守規文化：經營管理者樹立規範，不允許任何人假借任何理由（包含維護形象違紀。

二、風險評估：鑑別可能違法的職務、人員、行為、時機等因子，從源頭採取管制手段。

三、申訴管道：提供安全管道，嚴守保密保護措施，人人可伸張正義，不讓吹哨者消失。

四、當機立斷：從接收調查至回應，依法快速處置回應，不意圖延遲扭曲。

五、信賞必罰：鼓勵摘奸發伏，對善盡責任者不嚴斥以免寒心，犯者決不循私姑息放縱。

六、療傷止痛：安撫補償受害者，徹底剷除亂源，採取再發防止措施，重建組織信心。