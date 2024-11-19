行銷線上／SearchGPT牽動品牌經營策略

由OpenAI所開發的SearchGPT，是運用自然語言處理（NLP）、生成式AI及傳統搜尋引擎的功能，以對話形式回答使用者的查詢，並提供資料來源供使用者確認。使用者能在搜尋後進行後續提問，系統會根據上下文提供更深入的回應，創造出類似與人聊天的動態互動。其設計目的，是提供即時的相關資訊來提升使用者體驗，無須大量瀏覽。

SearchGPT的出現將大幅改變SEO策略，傳統策略著重關鍵字排名和網站流量，SearchGPT基於AI搜尋方式，改變使用者搜尋行為和內容呈現的方式，會對個人品牌的內容經營帶來多方面的影響，以下是幾個主要影響：

一、從點擊流量轉向直接回答。SearchGPT 直接回答使用者問題，減少點擊進入外部網站的需求，導致許多網站的自然流量可能下降。

應對策略：專注於如何讓自己的內容成為 SearchGPT的直接回答來源，將流量轉化為品牌曝光或信任感。

二、更強調高品質與權威內容。SearchGPT 優先引用可信來源的答案，網站須建立高權威性內容才能在AI搜尋中脫穎而出。

應對策略：撰寫詳盡且專業的內容，解答使用者問題。引用資料要注重來源可靠性，強化內容可信度。

三、關鍵字策略的演變。傳統針對精確匹配關鍵字的策略效果下降，取而代之的是語義相關性和使用者意圖的理解。

應對策略：優化關鍵字，採用語義和內容上下文的關聯。了解受眾的需求，才能讓關鍵字與使用者意圖精確對應。

四、技術SEO。例如快速加載、行動優化、結構化數據，仍是關鍵，影響SearchGPT如何引用和理解內容。

應對策略：確保網站快速加載並流暢運行，特別在行動裝置上。運用Schema標記（Schema Markup）提升內容的結構化和AI可解讀性。

五、SearchGPT偏好全面且有組織的內容，內容叢集（Content Clustering）是關鍵策略。

應對策略：建立圍繞核心主題的內容群，將主內容（Pillar Content）與次內容（Cluster Content）通過內部連結緊密結合。

六、適應使用者行為的改變。使用者愈來愈依賴AI獲取即時答案，搜尋行為逐漸以對話式和長尾問題為主。

應對策略：建立對話式搜尋模式的內容，例如：與其說「學習AI的益處」，不如使用「為什麼我要學習AI？」這樣的語氣。或以問答形式撰寫內容，例如：問題「成人一天要喝多少水？」回答「一般建議成人每天攝取約2-3公升水，具體需求視體重、活動量和氣候而定」。

七、SEO指標的重新定義。傳統指標，如關鍵字排名，可能不是衡量成功的唯一標準，須轉向更重視內容相關性與用戶互動的新指標。

應對策略：使用AI分析工具監測SearchGPT 如何處理和引用內容。評估用戶參與度，如停留時間、互動率，作為新的SEO成功標準。

SearchGPT 作為一種先進AI搜尋工具，可能會改變個人品牌內容經營的策略和優化方式，分析其運行邏輯，也為個人品牌內容經營提供清晰的方向，包括專注於品質與專業性、精確對應使用者意圖、運用技術來提升內容的可見性和吸引力。使用者應依據時代的脈動改變，維持個人品牌經營者的可信度和影響力，才能在數位時代中建立長期的競爭力。