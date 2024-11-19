友善環境 創造卓越／四面向培育淨零人才

不管大型企業還是中小企業，可能面臨的「綠天鵝」挑戰不盡相同，但應對全球永續轉型的趨勢時，我們可從「標準」著手，建構強健、完善且具可信任之淨零路徑，並由「人才」來培養組織內部的氣候文化，透過學習平台、組織化、結合專業實踐，運用「工具」提升效率與加速決策，最後，透過「制度」讓減碳成為日常營運中的一環。

國際上推動淨零管理有兩大主流標準，一為氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）指引，可作為企業「碳」治理成熟度之參考工具，另一個為SBT，為國際主流的「碳」管理策略目標之工具。前者透過TCFD治理、策略、風險管理與指標目標等11個核心問題，企業可檢視自身氣候管理的完整度與成熟度；後者，則可參考SBTi所公布方法學，制定具強健的中長期減碳路徑與目標。

在培育人才建構組織永續文化方面，企業培育淨零人才有不同方法，茲列舉以下四個實務建議作法。

一、建構企業內部學習平台

首先，派訓學習。定期舉辦氣候現況分享，介紹淨零、氣候科學和企業的氣候影響。並確保講座內容易理解，針對不同層次的員工提供相應內容。 例如Google舉辦「Climate Week」，通過講座和活動提高員工對氣候議題的認識。

其次，主動學習。建立氣候相關內部資訊平台，提供最新的氣候變遷相關資訊、新聞和資源。目的是使淨零資訊易於獲取，鼓勵員工主動學習。像是Apple、國泰金控的內部網站提供員工永續性和氣候行動的相關資訊。

二、以組織內實作或外部教育訓練，建立學中做與做中學機會

引導各單位鑑別與量測碳排放量，了解企業溫室氣體排放主要來源。像是溫室盤查教育訓練邀請與排放源數據相關各單位部門，提供氣候行動和永續性方面的知識，以促進內部對於溫室氣體盤查與碳相關專業發展。

此外，可舉辦氣候工作坊，邀請專家分享最新的氣候趨勢和企業行動案例。例如賽默飛世爾（Thermo Fisher Scientific）的氣候工作坊促進了員工間的交流和學習。亦如台積公司透過工作坊協助供應商了解碳盤查目的與共同目標。

三、建立氣候專業團隊

成立內部氣候專業團隊，負責深化氣候相關知識並推動相關項目。確保團隊有足夠的資源和培訓，且確定培育氣候人才的具體目標。如Nokia設立了「Planet Positive」目標，致力於提高員工對氣候和永續議題的認識，並激勵他們參與企業的氣候行動。也可以透過提供進階培訓課程，如氣候金融、碳市場等。並適應不同職能需求，強調實踐應用。

四、執行專業發展計畫

鼓勵員工應用所學知識，參與氣候相關專案。且企業要提供員工支持和資源，主動推進專案，並成為組織內優良典範。例如：Microsoft的「AI for Earth」計畫鼓勵員工利用人工智慧技術應對氣候變遷。或是制定氣候專業發展計畫，提供晉升、獎勵和其他激勵機制。重點在連接氣候行動和個人職業發展。