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高房價效應！前三季雙北等房族再攀升 新北近8,000人、北市破6,000人

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據內政部最新資料顯示，今年前三季國內贈與、繼承移轉棟數各達4.52萬棟、5.7萬棟，各寫下歷年同期新高、次高紀錄，呈現年增率3.3%、年減2.6%。住商機構提供
據內政部最新資料顯示，今年前三季國內贈與、繼承移轉棟數各達4.52萬棟、5.7萬棟，各寫下歷年同期新高、次高紀錄，呈現年增率3.3%、年減2.6%。住商機構提供

內政部最新資料顯示，今年前三季國內贈與、繼承移轉棟數各達4.52萬棟、5.7萬棟，各寫下歷年同期新高、次高紀錄，呈現年增率3.3%、年減2.6%。

以贈與移轉量來看，六都中台南市、新北市增幅最高，各達7.5%、7.2%，台北市年增率也有6.1%，桃園市、台中市年成長率各為3.3%、1%，高雄市則是年減0.5%；以量體來看，雙北市贈與人數最多，其中新北市達7,974棟、北市為6,326棟。

以六都繼承移轉量觀察，除了南二都台南市、高雄市為正成長，年增率各達1.9%、2.4%，其餘四都包括雙北市、桃園市、台中市均衰退，又以台北市年減幅6.7%最多、其次為桃園市的4.3%、新北市的3.9%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，贈與移轉棟數屢創新高，主因央行在6、9月推出第六、七波信用管制措施，且劍指多戶族或置產族群，此類族群選擇將名下資產進行贈與移轉予伴侶或子女，以免未來購屋貸款受限，推升國內贈與移轉量體攀升，尤其是高房價的雙北市「等房族」數據明顯拉高。

伴侶 內政部

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