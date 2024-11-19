中鋼董事長黃建智與鋼界分享 「二軸三轉」提振競爭力

中鋼（2002）19日在台南舉辦「鋼鐵產業經營管理研討會」，董事長黃建智分享「二軸三轉」的大戰略，以提振國際競爭力，獲得與會者熱烈迴響。

「二軸三轉」包括「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」為經營雙主軸，以及「低碳轉型」、「數位轉型」及「供應鏈轉型」等三大行動。

這項鋼鐵業界年度活動，由中鋼主辦，財團法人中衛發展中心、台灣鋼鐵公會、中鋼教育基金會、中國礦冶工程學會等協辦，安排與產業發展趨勢最相關的淨零、碳中和、數位轉型、產業升級等議題與同業交流。

黃建智在會中致詞指出，近幾年來中美貿易戰、烏俄戰爭、以哈衝突以及大陸內需不振、鋼鐵產能過剩及減碳壓力，對出口導向的台灣經濟及鋼鐵出口非常不利。

面對當前短、中、長期多重挑戰，中鋼以「二軸三轉」策略來提高公司競爭力，其中三個轉型為低碳轉型、數位轉型以及供應鏈轉型，並邀請外部專家來分享當前趨勢，與下游攜手迎接新一年的鋼市挑戰。