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中鋼今年前10月累計稅前盈餘37.4億元、年增41%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）19日公告，今年1月至10月累計合併營業收入3,018億元，合併營業利益9.4億元，但受惠海外礦業投資獲利增加，前10月累計稅前盈餘37.4億元、年增41%。

中鋼10月碳鋼銷售量55.9萬公噸，今年累計鋼品銷售量638萬公噸。

中鋼指出，今年累計合併稅前盈餘較去年同期增加，但鋼鐵事業部分銷售數量減少，致營業收入和營業利益降低，所幸礦業投資獲配股利增加，業外收入增加全面拉升今年前10月整體獲利。

展望後市，中鋼認為全球經濟穩健復甦，美國總統大選順利落幕，成功為鋼鐵市場消除觀望氣氛，OECD將今年全球GDP成長率上修至3.2%。世界鋼鐵協會（worldsteel）預估，2025年全球鋼鐵需求將成長1.2%，較今年增加2,060萬公噸，鋼市復甦動能加溫。

此外，美國內需消費動能穩健，第3季消費支出成長率由2.8%提升至3.7%， 美國鋼廠10月底提漲熱軋每公噸約22至33美元。歐洲鋼廠明年第1季交期熱軋報價較今年12月價格每公噸漲50美元以上。

中國大陸實施人民幣10兆元化債政策，緩解地方政府債務壓力，國統局公布10月大陸製造業PMI回升至50.1，經濟刺激政策效應逐步顯現。台灣經濟展現韌性， 出口動能增強，工業生產指數連續七個月正成長，建設與科技業需求帶動鋼材消耗，鋼市供需結構逐步改善，總體信心緩步回升，邁向穩定成長。

中鋼 美國 鋼鐵

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