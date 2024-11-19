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永豐餘百年慶特展 綠碳纖維等低碳商品實踐綠生活

中央社／ 台北19日電

工紙大廠永豐餘百年慶展覽將於明日開幕，展出100項永續產品，分為綠碳纖維類、循環經濟類和永續好食3大類別，實際了解食衣住行等永續產品的生活空間；從工紙、華紙的綠碳纖維製品，到研發電子紙的元太、包裝設計公司捷比達的經濟循環建材與設施。

永豐餘表示，綠碳纖維類商品以植物纖維為原料，具有生物碳儲存特性，例如艾卡特貓抓板禮盒，其綠碳含量達2.62公斤CO2e；其他綠碳纖維產品包括孩童過渡期輕質紙製家具、易立固紙棧板及五月花厚棒全紙包裝抽取式衛生紙等，產品除了環保之外，也體現在低碳技術和綠色設計的創新。

循環經濟類商品方面，注重資源再利用及材料循環，如元太動態變色外牆及磁磚、電子紙智慧鏡、資源循環燃料及木質素發電等；元太電子紙技術產品可通過一次施工實現多種設計效果，改變空間氛圍，減少裝修浪費。永豐餘也將造紙製程餘料轉化為沼氣發電、資源循環燃料及木質素發電，進一步實現綠色能源供應。

永續好食方面，關注有機耕作與友善農業的產品，包括永豐餘生技有機米、黃豆、蔬菜及濕地候鳥保育農產品，以及與農民合作推動環境保護，這些產品有助於水土保持、河川保護以及提升土壤碳匯。

永豐餘生技 電子紙

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