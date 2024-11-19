中鋼10月轉盈賺逾億 颱風擾出貨獲利年減逾8成

中鋼今天公告10月自結獲利，稅前淨利為新台幣1.07億元，年減86.98%。中鋼主管向中央社記者表示，相較去年第4季銷售量增加，帶動獲利向上，今年同期市場供需結構不同，10月颱風多少影響出貨，碳鋼銷售量年減6.65%，不過獲利已較9月轉虧為盈。

中鋼10月碳鋼銷售量為55萬9889公噸，較去年同期59萬9801公噸，年減6.65%。

中鋼今年前10月累計稅前淨利37.48億元，年增40.8%。中鋼表示，稅前獲利增加，是因鋼鐵業銷售數量減少，使營收與營業利益減少，前10月累計碳鋼銷售量為638萬8497公噸，較去年同期647萬4433公噸，年減1.32%；不過礦業投資獲配股利增加，使業外收入增加。

中鋼也表示，全球經濟穩健復甦，美國總統大選落幕，市場消除觀望氣氛。世界鋼鐵協會（worldsteel）預估，2025年全球鋼鐵需求將成長1.2%，較今年增加2060萬噸，鋼市復甦動能加溫。

中鋼指出，美國內需消費動能穩健，第3季消費支出成長率由2.8%提升至3.7%，美國鋼廠10月底提漲熱軋每公噸約22至33美元；歐洲鋼廠明年第1季交期熱軋報價也較今年12月交期價格提漲每公噸50美元以上。

中鋼表示，中國人大常委會8日通過議案，化債規模合計達人民幣10兆元（約新台幣45兆元），緩解地方政府債務壓力；台灣出口動能增強，工業生產指數連續7個月正成長，建設與科技業需求帶動鋼材消耗，鋼市供需結構逐步改善，總體信心緩步回升，邁向穩定成長。