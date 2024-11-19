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桃機辦國際論壇 世界最大永續航空燃油生產商與會

中央社／ 台北19日電

桃園國際機場公司明天將在台北晶華酒店舉辦國際論壇，共商機場服務與永續航空產業樣貌，世界最大的永續航空燃油生產商芬蘭Neste石油公司也會派代表與會。

桃機公司今天發布新聞稿，這次論壇主題是「機會與挑戰：2024展望未來新機場服務與永續航空產業的樣貌」，上午由國際機場協會ACI亞太及中東區域總監Stefano Baronci談全球機場發展最新趨勢；關西機場CEO山谷佳之分享關西機場環保、高效及提升旅客舒適措施；航空數據公司OAG亞太區銷售總監巴特爾（Mayur Patel）提出2025亞太區航空產業展望。

下午有兩場對談，主題分別是「機場服務的變革與最新趨勢」及「航空產業的永續發展」，由成田機場、IATA、阿泰利亞機場集團（ArteliaAirports）、ACI亞太及中東區、日本一橋大學及芬蘭Neste石油公司等代表共同交流。

桃機公司說，淨零排碳已是世界趨勢，航空公司使用永續航空燃油的數量會愈來愈多，Neste石油公司是目前世最大的永續航空燃油生產商，透過論壇交流，能促進外界對於機場創新與永續的積極參與，為航空產業帶來啟發。

桃機 永續 關西機場

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