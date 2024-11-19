三大市場助攻明年運量 桃機公司估2025年回到疫情水準

桃機公司19日指出，預估明年桃機客運量可恢復到2019年疫情前的4,868萬運次，主要因航空公司在明年也將會逐步增加北美線航點，航空公司也將會持續成長，此外明年6月第三航廈北廊廳也將啟用，也會對於桃機未來的機場調度增加更多便利性，也能增加機場運作效率、提升旅客服務。

桃機公司助理副總經理余崇立指出，桃機公司今年的運客量截至11月16日已經超過3,900萬運次，若以每天11萬運次來推估，預計可在11月25日就有機會超過4,000萬運次，截至年底就能突破4,400萬運次，若12月有新的契機刺激觀光旅遊，到年底有機會挑戰4,500萬人次。

余崇立說，在運量的計算上除了國人出入境的統計外，轉機客會被列入，在疫情前轉機客大約只有10％，但在疫情後轉機客就有明顯增長，今年就來到15％-17％，主要是國際航線的助攻，尤其是北美航線，此外菲律賓、越南、泰國還是佔據轉機客前三名，其中菲律賓就有73萬運次，主要都是移工要前往北美工作所以在台灣轉機。

對於明年的運客量，余崇立也提到，明年桃機公司運客量有望恢復到疫情前的水準，來到4,868萬運次，主要的成長動能首先是航空公司明年也會逐步成長，如果從業績來看，目前北美跟東北亞都已經超越疫情前的水準了，但對於整體尚未完全恢復的主要原因當然是兩岸並未恢復，且從目前華航（2610）、星宇（2646）、長榮航（2618）都持續在擴大北美航線，在航線增加的狀況之下，來台轉機的旅客也當然會增加。

此外，余崇立說，除了北美外，東南亞及東北亞的旅遊人次也不斷增長，不管是國人出去還是外國人來台，都有望在明年持續增加。

至於有關第三航廈的最新進度，余崇立說，工程都在進度上，北登機廊廳預計在2025年6月前正式啟用，共有八個登機門，預計會按工程進度逐步開放，部分旅客可免於到遠端機坪登機，在室內登機，將可增加機場運作效率、提升旅客服務，而第三航廈主體工程則維持2027年下半年啟用。

另外，為深化國際交流，因應航空產業發展趨勢與變革，機場公司20日於台北晶華酒店舉辦「機會與挑戰：2024展望未來新機場服務與永續航空產業的樣貌」。桃機公司說，後疫情時代航空旅運業迎來強勁國際旅遊需求，更因淨零永續、AI熱潮興起及人力結構調整等議題，全球機場皆面臨導入創新科技以及推動永續發展等共同挑戰。