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長榮航空與泰國觀光局簽 MOU 強化全球市場布局

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
長榮航空與泰國觀光局19日於曼谷簽署合作意向書，在長榮航空廖至維副總經理(後排右)與泰國觀光局Thapanee Kiatphaibool局長（後排左）見證下，由長榮航空客運管理本部曾義唐協理（前排右）與泰國觀光局國際市場Pattaraanong Na Chiangmai副局長（前排左）共同簽署。（長榮提供）
長榮航空與泰國觀光局19日於曼谷簽署合作意向書，在長榮航空廖至維副總經理(後排右)與泰國觀光局Thapanee Kiatphaibool局長（後排左）見證下，由長榮航空客運管理本部曾義唐協理（前排右）與泰國觀光局國際市場Pattaraanong Na Chiangmai副局長（前排左）共同簽署。（長榮提供）

長榮航空（2618）19日與泰國觀光局共同簽署合作意向書，將與旅行社合作推出專屬旅遊優惠，吸引更多旅客造訪泰國。未來四年，雙方也將在全球各大市場的旅遊展覽中進行聯合參展，藉此提升泰國的國際能見度，同時邀請來自世界各地的旅客，透過長榮航空的綿密網路前往泰國旅遊。

長榮航空副總經理廖至維表示，長榮航空和泰國觀光局自2017開啟夥伴關係，並於去年簽署合作意向書，很榮幸能夠持續與泰國觀光局合作，向全球旅客展示泰國的獨特魅力及豐富文化，透過雙方的行銷合作、媒體邀訪行程以及專屬旅遊方案 ，吸引更多旅客搭乘長榮航空前往體驗泰國的自然景觀和文化魅力。

泰國觀光局長Thapanee Kiatphaibool表示：「過去一年來，我們與長榮航空的合作成果顯著，透過其全球航網與優質服務，讓來自世界各地的旅客更加便捷地抵達泰國。我們期待這次延續合作，持續推動泰國成為國際旅客的首選目的地，展現泰國的獨特文化、迷人景觀和熱情待客的一面。」

長榮航空與泰國觀光局簽訂的合作意向書，著眼於全球市場的推廣，將有效結合雙方的旅遊資源優勢，安排媒體、網紅及旅行業者親赴泰國，深入了解並推廣當地特色。此外，長榮航空將與旅行社合作推出專屬旅遊優惠，吸引更多旅客造訪泰國。未來，雙方也將在全球各大市場的旅遊展覽中進行聯合參展，藉此提升泰國的國際能見度，同時邀請來自世界各地的旅客，透過長榮航空的綿密網路前往泰國旅遊。

長榮航空提供台北─曼谷每周28班航班及台北─清邁每周7班的飛航服務，為呼應赴泰旅遊的強大需求，台北─曼谷航班將於2025年1月15日至3月29日間增為每周32班，旅客不僅能從曼谷直飛倫敦、阿姆斯特丹和維也納，亦可搭乘長榮航空航班經台北轉機至巴黎、慕尼黑、米蘭，以及北美八大航點洛杉磯、舊金山、紐約、休士頓、芝加哥、西雅圖、多倫多與溫哥華，也可轉往亞洲其他主要城市。

泰國 觀光 長榮航空

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